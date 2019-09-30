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В Минске пройдет бесплатная лекция «Что такое аутизм?»

01.10.2019 16:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске пройдет бесплатная лекция «Что такое аутизм?»
Фото из открытых источников

Когда: 3 октября, 19:00-21:00.

Где: культурный центр «КОРПУС», пр. Машерова, 9/8.

Для кого: для родителей.

Мария Граб - сурдопедагог и мама ребенка с аутизмом, руководит центром, работающим с детьми дошкольного возраста от 2-х до 7 лет. На встрече будут обсуждаться различные вопросы: что такое аутизм, какие мифы с ним связаны, есть ли в них доля правды. Поднимутся и другие темы:

- какие нюансы в поведении малыша могут указать на возможное наличие аутизма;

- как вести себя родителям при обнаружении этих симптомов, куда лучше обратиться;

- как понять, квалифицированный ли специалист перед вами;

В Минске пройдет бесплатная лекция «Что такое аутизм?» Такие же, как все. Просто надо знать особые потребности людей с аутизмом

- какие приемы и методы работы являются эффективными при работе с симптомами аутичного спектра.

Вопросы о мероприятии можно задать по телефону: +375 (44) 556-55-90.

«Центр помощи аутичным детям» ежедневно оказывает квалифицированную педагогическую и психологическую помощь семьям, в которых есть ребенок с аутизмом. Это благотворительная организация.

 
 
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3 октября в культурном центре «КОРПУС» состоится встреча с Марией ГРАБ - председателем благотворительной организации «Центр помощи аутичным детям».
 
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