В Минске пройдет бесплатная лекция «Что такое аутизм?»

Источник материала: Аргументы и факты

Когда: 3 октября, 19:00-21:00.

Где: культурный центр «КОРПУС», пр. Машерова, 9/8.

Для кого: для родителей.

Мария Граб - сурдопедагог и мама ребенка с аутизмом, руководит центром, работающим с детьми дошкольного возраста от 2-х до 7 лет. На встрече будут обсуждаться различные вопросы: что такое аутизм, какие мифы с ним связаны, есть ли в них доля правды. Поднимутся и другие темы:

- какие нюансы в поведении малыша могут указать на возможное наличие аутизма;

- как вести себя родителям при обнаружении этих симптомов, куда лучше обратиться;

- как понять, квалифицированный ли специалист перед вами;

- какие приемы и методы работы являются эффективными при работе с симптомами аутичного спектра.

Вопросы о мероприятии можно задать по телефону: +375 (44) 556-55-90.