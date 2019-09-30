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Беларусь и Татарстан должны сохранить по итогам 2019 года товарооборот не ниже 1 млрд долларов

01.10.2019 16:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь и Татарстан должны сохранить по итогам 2019 года товарооборот не ниже 1 млрд долларов

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Татарстана.

По словам Игоря Ляшенко, практически 49% экспорта белорусских товаров в Татарстан составляет продукция Министерства промышленности, большая часть оставшейся доли приходится на нефтехимический комплекс.

Как сообщил в ходе заседания первый замминистра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский, Беларусь и Татарстан к концу года представят совместно разработанный образец двигателя для тракторов на газу. "Планируется, что в этом году будет получен образец шестицилиндрового двигателя для тракторной техники. Совместная разработка Татарстана и Минского моторного завода позволит более массово поставлять трактора, работающие на газомоторном топливе, на рынки, где это топливо является более эффективным", - рассказал Геннадий Свидерский.

В Татарстане расширяют использование природного газа в качестве топлива, поэтому Беларусь готова предложить комбайны, пассажирскую и коммунальную технику на газомоторном топливе. При этом, как уточнил Геннадий Свидерский, Беларусь готова работать с Татарстаном над совместными проектами для поставки продукции в другие регионы России и в третьи страны.

Первый замминистра убежден, что эти кооперационные связи в машиностроении и поставки готовой продукции позволят эффективнее работать предприятиям и Татарстана, и Беларуси.

По итогам заседания подписаны договоры о сотрудничестве, которые позволят более активно взаимодействовать Белорусскому государственному университету информатики и радиоэлектроники с Казанским федеральным университетом, академиям наук Беларуси и Татарстана.

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, сообщил в ходе заседания, что академии будут сотрудничать в сфере электротранспорта. "У нас очень много областей для сотрудничества. В частности, нам интересна сфера электротранспорта. Мы разрабатываем серию электромобилей. По комплектующим продвинулись не хуже Татарстана, но по кузовам, каркасам можем взаимодействовать и кое-что у них заимствовать", - отметил Владимир Гусаков.

 
 
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Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Татарстана.
 
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