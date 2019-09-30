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Если есть миллион долларов, ищут дом за границей. Эксперты - о крахе рынка элитной недвижимости

01.10.2019 16:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рынок элитной недвижимости сейчас удивляет ценами. Судите сами: особняк в Тарасово, за который два года назад просили почти два миллиона долларов, сейчас продают за 900 тысяч. Хозяин дома, подхватив волну интереса к криптовалюте, даже перевел долларовую цену в биткоины (250 биткоинов в сентябре 2018 года), но это мало чем помогло. Особняк до сих пор не продан. И этот пример не единичный. REALTY.TUT.BY узнал у экспертов, что сейчас происходит на рынке элитной недвижимости и реально ли там все так плохо.


Этот особняк, расположенный в Тарасово, продается не первый год. В 2017 году его сдавали в аренду за 15 тысяч долларов в месяц, а в 2018-м пытались продать за 250 биткоинов. Фото: realt.by

Спроса нет

Эксперт крупного столичного агентства, которое специализируется на продаже элитной недвижимости, признается: спроса на дорогие дома (от миллиона долларов и выше) сейчас нет вообще.

— Такая недвижимость всегда продается не быстро, но в последнее время интерес к ней минимальный. Почему? У людей нет денег. Если за год было продано один-два объекта в пределах миллиона долларов, то это большая удача. Но такие сделки на рынке единичны и занимают много времени.

Об этом же говорит и Лариса Самусенкова, менеджер отдела «Дома. Дачи. Коттеджи» агентства недвижимости «Твоя столица».

— Если брать в целом рынок загородной недвижимости, то он уже последние лет семь падающий. Элитные коттеджи сами по себе всегда были штучным товаром, стоили дорого и продавались годами. Но сегодня ситуация очень сложная, в том плане, что вообще нет покупателей на такие цены. Например, клиент смотрел дом на улице Парниковой за 1,1 миллиона долларов и предлагал за него всего лишь 600 тысяч. Хозяева не отдали. Складывается такое впечатление, что у кого есть миллион долларов, тот ищет альтернативы за рубежом.


В то же время такого снижения цен — иногда в два раза, — как сейчас, не было года три, а то и больше, отмечает специалист. Второй момент, который влияет на сегодняшний диапазон цен на рынке элитной недвижимости, — превышение предложения над спросом.

— Только в сентябре наметилось какое-то оживление: появилось несколько человек, которые рассматривали такие дома. Правда, посмотрели — и опять пропали.

— Как формируется цена за дом, откуда берутся миллионы долларов?

— Люди хотят вернуть то, что они вложили в участок, строительство, обустройство дома. Практически все элитные дома продаются с мебелью и техникой, зачастую дизайнерской и импортной.

Влияет на спрос и район, в котором находится дом. Если ему грозит перспектива сноса, как, например, Сельхозпоселку, то покупатель еще подумает, брать там дом или нет.

— Если по Минску, то самые популярные у клиентов, это улицы Парниковая, Жасминовая, Собинова, Поставская, Пионерская.

Цены пополам

По данным отдела консалтинга и аналитики «Твоей столицы», в этом году пока было всего две сделки по дорогим домам. Оба расположены в Минске, по площади примерно 430 квадратных метров и по цене около 820 тысяч долларов. Еще два дома (площадью не более 220 квадратных метров) были проданы по цене 680 и 640 тысяч долларов. То есть, миллионных сделок не было.

Понимают это и продавцы элитной недвижимости. Особенно те, кто «завис» на рынке. А поэтому идут на уступки, и не маленькие. Например, поместье в экостиле, расположенное в деревне Будьки (50 км от Минска в Мядельском направлении), продается с 2015 года. Тогда за него просили 1 миллион 760 тысяч долларов, сейчас цена снизилась до 545 тысяч — больше чем в три раза. Условия все те же: участок в 1,7 га, основной дом, гостевой и банный комплекс на берегу озера.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Особняк экс-посла Ирана в Беларуси на улице Собинова в Минске продается с 2014 года. Тогда за него выставляли цену в 1,9 миллиона долларов. Цена на объект постепенно снижалась, сейчас он продается за 900 тысяч долларов.


Фото: realt.by




Фото: realt.by

Коттедж без внутренней отделки в Веснинке также продают не первый год. В 2016-м объект стоил 1,8 миллиона долларов, сейчас за него хотят уже 770 тысяч долларов.



Усадьба итальянца в деревне Тресковщина (22 километрах от Минска, Раковское направление) сейчас продается за 650 тысяч долларов, а в 2017 году она стоила почти миллион долларов — 970 тысяч.


Фото: предоставлено Мариной Мацель

Фото: предоставлено Мариной Мацель

Впрочем, есть и те продавцы, кто терпеливо ждет и не особо двигается по цене. Например, третий год продается красивый особняк в английском стиле, расположенный в агрогородке Ждановичи. В 2016 году он стоил 1 миллион 250 тысяч долларов, в этом — 990 тысяч долларов.




Стойко держатся и хозяева особняка, расположенного на улице Солнечной в Раубичах. Два года назад его оценивали в 1 миллион 750 тысяч долларов, сейчас — 1,5 миллиона.




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Теги: Минск
 
 
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Мы посмотрели, что сейчас происходит с ценами на рынке элитной недвижимости и удивились: они рухнули как минимум в два раза.
 
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