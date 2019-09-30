|
Если есть миллион долларов, ищут дом за границей. Эксперты - о крахе рынка элитной недвижимости
Источник материала: Tut.by
Рынок элитной недвижимости сейчас удивляет ценами. Судите сами:
Спроса нет
Эксперт крупного столичного агентства, которое специализируется на продаже элитной недвижимости, признается: спроса на дорогие дома (от миллиона долларов и выше) сейчас нет вообще.
— Такая недвижимость всегда продается не быстро, но в последнее время интерес к ней минимальный. Почему? У людей нет денег. Если за год было продано один-два объекта в пределах миллиона долларов, то это большая удача. Но такие сделки на рынке единичны и занимают много времени.
Об этом же говорит и Лариса Самусенкова, менеджер отдела «Дома. Дачи. Коттеджи» агентства недвижимости «Твоя столица».
— Если брать в целом рынок загородной недвижимости, то он уже последние лет семь падающий. Элитные коттеджи сами по себе всегда были штучным товаром, стоили дорого и продавались годами. Но сегодня ситуация очень сложная, в том плане, что вообще нет покупателей на такие цены. Например, клиент смотрел дом на улице Парниковой за 1,1 миллиона долларов и предлагал за него всего лишь 600 тысяч. Хозяева не отдали. Складывается такое впечатление, что у кого есть миллион долларов, тот ищет альтернативы за рубежом.
В то же время такого снижения цен — иногда в два раза, — как сейчас, не было года три, а то и больше, отмечает специалист. Второй момент, который влияет на сегодняшний диапазон цен на рынке элитной недвижимости, — превышение предложения над спросом.
— Только в сентябре наметилось какое-то оживление: появилось несколько человек, которые рассматривали такие дома. Правда, посмотрели — и опять пропали.
— Как формируется цена за дом, откуда берутся миллионы долларов?
— Люди хотят вернуть то, что они вложили в участок, строительство, обустройство дома. Практически все элитные дома продаются с мебелью и техникой, зачастую дизайнерской и импортной.
Влияет на спрос и район, в котором находится дом. Если ему грозит перспектива сноса, как, например, Сельхозпоселку, то покупатель еще подумает, брать там дом или нет.
— Если по Минску, то самые популярные у клиентов, это улицы Парниковая, Жасминовая, Собинова, Поставская, Пионерская.
Цены пополам
По данным отдела консалтинга и аналитики «Твоей столицы», в этом году пока было всего две сделки по дорогим домам. Оба расположены в Минске, по площади примерно 430 квадратных метров и по цене около 820 тысяч долларов. Еще два дома (площадью не более 220 квадратных метров) были проданы по цене 680 и 640 тысяч долларов. То есть, миллионных сделок не было.
Понимают это и продавцы элитной недвижимости. Особенно те, кто «завис» на рынке. А поэтому идут на уступки, и не маленькие. Например, поместье в экостиле, расположенное в деревне Будьки (50 км от Минска в Мядельском направлении),
Особняк экс-посла Ирана в Беларуси на улице Собинова в Минске продается с 2014 года. Тогда за него выставляли цену в 1,9 миллиона долларов. Цена на объект постепенно снижалась, сейчас он продается за 900 тысяч долларов.
Коттедж без внутренней отделки в Веснинке также продают не первый год. В 2016-м объект стоил
Впрочем, есть и те продавцы, кто терпеливо ждет и не особо двигается по цене. Например, третий год продается красивый особняк в английском стиле, расположенный в агрогородке Ждановичи. В 2016 году он
Стойко держатся и хозяева
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы посмотрели, что сейчас происходит с ценами на рынке элитной недвижимости и удивились: они рухнули как минимум в два раза.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)