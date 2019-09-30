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Кэти Топурия опубликовала первое фото с новым возлюбленным. И он из Беларуси
Источник материала: Tut.by
Российская певица Кэти Топурия выложила в своем Instagram трогательное фото со своим мужчиной, тем самым положив конец слухам о его личности.
По снимку подписчики определили, что Кэти встречается с белорусом Львом Деньговым (ей даже пришлось закрыть комментарии).
Отметим, что ранее уже ходили слухи об этом. Например, 8 июня артистка присутствовала на 35-летии бойфренда, где исполнила несколько хитов, а также общалась с друзьями Деньгова. Кроме того, недавно Лев подписался на страницу дочери певицы Оливии в Instagram.
Известно, что Лев Деньгов работает дипломатом и сейчас возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию. Ранее он помогал в освобождении задержанных российских и белорусских граждан в период гражданской войны в Ливии.
По данным super.ru, прежде чем строить карьеру в дипломатии, Деньгов занимался шоу-бизнесом и выступал под именем Павел Гузбанд. Новый возлюбленный Топурии входил в состав минской группы «Арбат». Однако из-за разногласий с коллегами Лев покинул коллектив и занялся предпринимательством.
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Им стал Лев Деньгов, он же - Павел Гузбанд.
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