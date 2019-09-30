В Могилеве на переходе грузовик сбил 7-летнего ребенка

Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса грузового автомобиля в Могилеве, сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось утром 1 октября в районе дома № 70 по проспекту Витебскому. По предварительной информации, 57-летний водитель Mercedes ехал со стороны улицы Автозаводской в направлении деревни Любуж и совершил наезд на 7-летнего ребенка, который вместе с матерью шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.