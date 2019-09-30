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В Могилеве на переходе грузовик сбил 7-летнего ребенка
Источник материала: Tut.by
Ребенок попал под колеса грузового автомобиля в Могилеве,
Происшествие случилось утром 1 октября в районе дома № 70 по проспекту Витебскому. По предварительной информации, 57-летний водитель Mercedes ехал со стороны улицы Автозаводской в направлении деревни Любуж и совершил наезд на 7-летнего ребенка, который вместе с матерью шел по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
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В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
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