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В Беларуси стартует репетиционное тестирование

01.10.2019 16:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси стартует репетиционное тестирование
Фото из открытых источников

Первый этап репетиционного тестирования 2019/2020 учебного года начинается в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ), сообщает БЕЛТА.

Первый этап репетиционного тестирования будет проводиться в октябре-декабре. "Регистрация проводится в онлайн-режиме через единую систему в личном кабинете участника тестирования. Подробная информация доступна в разделе "РТ" - "Памятка участнику РТ", - пояснили в РИКЗ.

Репетиционное тестирование проводится в учреждениях образования по всей Беларуси. Их перечень есть на сайте РИКЗ. Попробовать свои силы можно по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования: белорусский язык, русский язык, математика, физика, химия, биология, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), обществоведение. С нынешнего года в Беларуси ввели новый вид репетиционного тестирования - дистанционное. Оно позволяет бесплатно пройти онлайн-тестирование по 15 предметам с последующим разбором заданий.

 
 
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Попробовать свои силы можно по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования.
 
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