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Кто вошёл в топ-20 конкурса «Мисс Беларусь Plus Size»?

01.10.2019 16:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кто вошёл в топ-20 конкурса «Мисс Беларусь Plus Size»?
TUT.by

Более полусотни девушек от 20 до 40 лет разных профессий и взглядов на жизнь представили себя судейской коллегии на кастинге «Мисс Беларусь Plus Size», который прошёл при инфоподдержке «АиФ» 25 сентября в «Галерее  ДК» в Минске.

Топ-20 продолжит борьбу за право выйти в финальную пятёрку участниц. Впереди девушек ждут испытания, за которые будут начисляться баллы. Соревноваться придётся в знании этикета, стиля, умении позировать и других дисциплинах, важных для будущей «Мисс Беларусь». Также организаторы предусмотрели онлайн-голосование на одной из самых крупных площадок страны, лидера которого смогут спасти читатели. Девушки, набравшие наибольшее количество – проходят дальше и продолжают участие в проекте. Финальная пятерка представит свою страну на конкурсе «Мисс Мира Plus Size» 5-10 ноября в Киеве.

Топ-20 в лицах и персональных историях

В топ-20 участниц вошла Ирина Вайницкая, которой достался  титул «Мисс Пресса». Девушка советует внимательно относиться к собственному здоровью, концентрировать внимание на внутреннем развитии и наслаждаться моментом.

Ирина не понаслышке знает разницу между здоровым отношением к своему телу и конвульсивными попытками похудеть – ведь, будучи пышной от природы, девушка пыталась похудеть с помощью жёстких диет. В результате эксперименты привели к нарушениям пищевого поведения, и девушка до сих пор ходит к психологу, чтобы решить этот вопрос. «РПП (расстройство пищевого поведения – прим. ред.) многие до сих пор не считают чем-то серьезным, и единицы девушек могут понять и диагностировать, что у них РПП. – говорит Ирина. – Причины моего заболевания были в ограничительном типе поведения, то есть постоянные диеты, деление продуктов на хорошие и плохие, взвешивание еды. Мое тело прекрасно знает, сколько нужно ему еды. И когда я пытаюсь с помощью науки контролировать эту еду, организм сначала соглашается с этим, а потом устраивает бунт. В моем случае это привело к перееданию. Это своего рода зависимость. Я занимаюсь этим вопросом с психологом, читаю литературу».

Екатерина Штирц, одна из самых ярких участниц с необычным цветом волос и татуировками уверена, что ломая стереотипы и разрывая шаблоны, необходимо показывать разную красоту и не бояться быть яркой.

По словам Екатерины: «Красота начинается там, где начинается человек – внутри. Очень важно узнавать себя, любить, принимать. Можно вкладывать в свою внешность миллионы и все равно оставаться пустым и неинтересным. В таком случае и красота – всего лишь фантик. Как только человек начинает в себя верить – он несет свой свет другим людям, он может горы свернуть. А вера в себя начинается там, где начинается какое-то дело».

О важности наличия большого дела и умении идти к своим целям Екатерина знает из личного опыта. Всю жизнь она посвятила музыке, училась на оперную певицу и даже стажировалась в Большом театре Республики Беларусь. На счету Катерины много выступлений, концертов и международных конкурсов. Однако несколько лет назад девушка не побоялась сменить сферу и уйти со сцены в разработку мобильных игр.

Яркой участницей кастинга стала Ванесса Морская, белоруска с африканскими корнями и голосом Бейонсе. Девушка любит себя, гордится формами и уверяет, что вес не главное в жизни.

Цель участия Ванессы в  конкурсе – привезти первую корону из Киева и сделать так, чтобы в 2020 году конкурс Top of the World Plus Size состоялся в Минске.

Самой старшей участницей топа стала Инга Булицкая. Эта эффектная красавица далека от мира моды, но решила принять участие в проекте в качестве эксперимента. Инга работает Главным государственным налоговым инспектором в Минске, любит работу и совмещает её воспитанием двух сыновей.

Ещё одной мамой, вошедшей в двадцатку, стала Ирина Есенкова из Могилёва. Она воспитывает троих мальчишек и преподаёт в вузе. Изначально задачи победить Ирина перед собой не ставила – близкие уже восхитились её смелостью и для себя признали победительницей. «Но аппетит приходит во время еды», – говорит Ирина.

Также в топ-20 вошли: Людмила Воинская, Елизавета Кулявец, Марьям Королёва, Наталья Дученко, Мария Даниленко, Наталья Тур, Мария Денисенко, Дарья Ващилина, Алина Волченко, Мария Сущая, Анастасия Сандович, Наталья Колесникова, Татьяна Пролат, Мария Разумова и Виктория Клевец.

Всех участниц объединила  боевая готовность гордо представлять свою страну. И каждая достигла полученного результата исключительно посредством любви и уважению к себе, женщине. Поздравляем финалисток и желаем удачи на следующих испытаниях – будет непросто, но интересно!

 
Теги: Минск
 
 
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