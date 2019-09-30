Внимание, розыск. На Победителей «Яндекс. Такси» сбило пешехода и скрылось

Источник материала: Tut.by

Госавтоинспекция разыскивает водителя «Яндекс. Такси», сбившего пешехода на регулируемом переходе. Как сообщает пресс-служба МВД, ДТП произошло 30 сентября на проспекте Победителей.

30 сентября, около 22.15 неустановленный водитель двигался на автомобиле Renault темного цвета с наклейкой «Яндекс. Такси» по проспекту Победителей со стороны ул. Радужная в направлении ул. Орловской. На регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода 1995 года рождения и скрылся с места ДТП.

Пешеход госпитализирован.

Госавтоинспекция обращается к гражданам: если вы располагаете какой-либо информацией о ДТП или записью этой аварии с видеорегистратора, сообщите об этом в дежурную часть ГАИ Минска по телефонам 8 (017) 222 17 17, 8 (029) 603 77 17, 8 (029) 707 39 22.