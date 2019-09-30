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Белорусская таможня за девять месяцев 2019 года пополнила бюджет на 6,7 млрд рублей

01.10.2019 17:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусская таможня за девять месяцев 2019 года пополнила бюджет на 6,7 млрд рублей

Белорусская таможня в январе - сентябре 2019 года пополнила бюджет на 6,7 млрд рублей, сообщили в Государственном таможенном комитете.

По состоянию на 1 октября, сумма платежей, контролируемых ГТК, составила 6,7 млрд белорусских рублей или 3,2 млрд долларов в эквиваленте.

Прогнозные показатели по наполнению доходной части республиканского бюджета, доведенные Государственному таможенному комитету на девять месяцев, выполнены на 103,5%, сообщили в ведомстве.

 
 
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Белорусская таможня в январе - сентябре 2019 года пополнила бюджет на 6,7 млрд рублей, сообщили в Государственном таможенном комитете.
 
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