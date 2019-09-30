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Дни скидок пройдут в октябре в торговых объектах Минска

01.10.2019 17:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дни скидок пройдут в октябре в торговых объектах Минска
Фото из открытых источников

ЦУМ 3 и 5 октября предлагает на непродовольственные товары скидку 22%, на продовольственные - 5%, а 10, 12, 17, 19, 24, 26 и 31 октября скидка на непродовольственные товары составит до 25%, продовольственные - 5%. Сегодня действуют скидки для всех пенсионеров - 20% и 7% на продовольственные и непродовольственные товары соответственно. Для держателей дисконтных карт 14 октября предоставляется скидка 22% на непродовольственные товары, а каждый понедельник месяца есть возможность сэкономить при покупке 20% стоимости.

ГУМ приглашает за выгодными покупками 8, 22 и 29 октября, а также каждый четверг и субботу месяца (скидка 27% на непродовольственные товары). Сегодня, в День пожилых людей, цены на непродовольственные товары снижены на 30%, такая же скидка будет действовать 13-15 октября ко Дню Матери. Держатели дисконтных карт 4, 6, 11, 18, 20, 25 и 27 октября могут закупиться в секциях непродовольственных товаров со скидкой 28%.

"Универмаг Беларусь" 1, 2, 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 октября снижает цены на непродовольственные товары на 27%, продовольственные - на 5%. Подарки для женщин ко Дню матери можно будет приобрести дешевле на 30% 12 и 13 октября, товары мужского и детского ассортимента в эти дни подешевеют на 28%, продовольственные товары - на 10%. Сегодня действуют скидки для пенсионеров - 30% на непродовольственные товары и 10% на продовольственные. И для держателей дисконтных карт универмаг предлагает 3-6, 10-11, 17-20, 24-27, 31 октября 28-процентную скидку на непродовольственные товары, 5-процентную - на продовольственные.

Торговый дом "На Немиге" с 1 по 6 октября снижает цены на непродовольственные товары на 30%, а с 8 октября проводит акции каждые вторник, среду, субботу и воскресенье месяца (скидка 28% на непродовольственные товары). Для держателей дисконтных карт скидочные дни - четверг и пятница (30% на непродовольственные товары).

"Кирмаш" объявляет скидки каждую среду, пятницу и субботу (25% на непродовольственные товары). Для держателей дисконтных карт акционный день - понедельник (28% на непродовольственные товары).

Торговый центр "Радзивилловский" c 2 по 17 октября снижает цены до 50% на 200 наименований товаров; 30, 31 октября - на 20% на непродовольственные товары, 10% - на продовольственные.

Магазины торгового центра "Столица" 19 и 20 октября предложат скидки до 50%.

В ОАО "Алеся" (ул.Старовиленская,131, ул.Богдановича,78, ул.Мясникова,35) каждые вторник и пятницу октября - минус 20%. И в течение всего месяца действует скидка 20% при единовременной покупке на сумму выше Br120. А 14 октября можно сэкономить при покупке 25%.

В ООО "Старт-Х" (ул.Долгобродская,26) дни скидок проходят каждую среду месяца (скидка 15%). И весь месяц скидки на отдельные товары будут достигать 35%.

Снижает цены на 15% на отдельные группы товаров "Северянка" (ул.Ангарская,38) - каждый вторник, четверг и субботу, а "Сандрик" (просп. Газеты "Правда",40) - весь месяц предлагает отдельные товары со скидкой от 15 до 30%.

На 17% дешевле весь ассортимент в ЗАО "1000 мелочей" (ул.Калинина,1) 3 и 17 октября, на 20% - 10, 24 и 31 октября. И весь месяц скидки на отдельные товары будут доходить до 30%.

"Вероника" (ул.Притыцкого,38) объявляет скидки от 30% до 70% на отдельные группы товаров весь месяц.

"Гаспадар и Гаспадыня" (просп.Независимости,131/1) приглашает каждую среду за покупками с 22-процентной скидкой.

"Богатырь" (ул.Притыцкого,32) приглашает за покупками по сниженным на 15% ценам каждую среду и четверг, "Лянок" (просп.Независимости,46) - каждую среду и субботу (товары дешевле на 20%), "Пальмира" (ул.Шугаева,3/1) весь месяц реализует отдельные группы товаров со скидкой 15%.

В "Сантехоборудовании" (ул.Щербакова, 30) дни скидок (на все товары, кроме акционных, уцененных) назначены по четвергам - 20%, а 15 октября цена снизится уже на 30%.

В фирменном обувном магазине "Луч" (ул. Кирова, 4) отдельные товары весь октябрь будут дешевле на 10-50%.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Акции "Дни скидок" пройдут в октябре в торговых организациях Минска, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
 
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