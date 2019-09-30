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Контактная группа по Украине начала заседание в Минске

01.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Контактная группа по Украине начала заседание в Минске

В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Заседанию предшествовали переговоры рабочих групп ТКГ.

По итогам предыдущей встречи, которая состоялась в Минске 18 сентября, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, отвечая на вопросы журналистов о согласовании формулы Штайнмайера, отметил, что ТКГ работает над этим по принципу консенсуса. Он подчеркнул, что не хотел бы вдаваться в подробности позиций отдельных делегаций. Формула Штайнмайера, не будучи частью минских соглашений, вытекает из них. Речь идет о сроках вступления в силу особого статуса ОРДО и ОРЛО, пояснил дипломат.

Вступившее в силу 21 июля перемирие — самое продолжительное с начала конфликта. В то же время, по оценке СММ ОБСЕ, количество нарушений режима прекращения огня в некоторые дни резко возрастало. Наряду с вопросами перемирия в центре внимания рабочей подгруппы по безопасности 18 сентября было обсуждение перспектив возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском. Гуманитарная рабочая группа продолжила обсуждение вопросов обмена удерживаемыми в связи с конфликтом лицами и восстановлению моста в Станице Луганской. Экономическая подгруппа при участии представителей МККК уделила особое внимание вопросам водоснабжения в ОРДО и ОРЛО, выплаты пенсий.

Трехсторонняя контактная группа создана 8 июня 2014 года. Впоследствии были образованы ее четыре подгруппы (по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам). При непосредственном участии членов ТКГ были достигнуты минские договоренности 5 и 19 сентября 2014 года («Минск-1»). Во время саммита в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина) 12 февраля 2015 года в Минске был согласован документ, получивший название «Комплекс мер по выполнению минских соглашений» («Минск-2»).

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси. Заседанию предшествовали...
 
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