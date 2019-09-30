Людям — комфортные и безопасные условия проживания. Об этом на прошлой неделе говорилось на состоявшемся заседании Вороновского районного исполнительного комитета

Источник материала: Вороновская газета





Под председательством главы района Николая Розума члены исполкома, руководители структурных подразделений райисполкома и организаций, специалисты-заместители директоров сельхозпредприятий по идеологической работе и председатели сельских исполнительных комитетов рассмотрели и обсудили актуальные вопросы жизнедеятельности населения района.

О готовности объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему отопительному сезону доложил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Андрей Барсуков. Отмечено, что до начала отопительного сезона Вороновским РЭС, районом газоснабжения ПУ «Лидагаз» и филиалом КУП «Гроднооблтопливо» приняты меры по бесперебойному снабжению организаций, предприятий и населения тепловой и электроэнергией, всеми необходимыми топливными ресурсами.

Значительный объем работ по подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону выполнен Вороновским РУП ЖКХ. Испытано 100% тепловых сетей, выполнена промывка 2,8 км водопровода, очищено 29 отопительных котлов, заготовлено от потребности 92% плотных кубометров дров, 210 тонн песчано-соляной смеси для антигололедной обработки дорожного покрытия. Отремонтировано 600 квадратных метров кровель, выполнен годовой план по капитальному ремонту жилищного фонда.







Вместе с тем на IV квартал отнесены работы по ремонту одного многоквартирного и двух блокированных жилых домов. Необходимо исключить практику, когда кровли жилых домов ремонтируются при неблагоприятных погодных условиях. Надо завершить работу по настройке систем регулирования тепла, установ-ленных в тепловых узлах многоквартирных жилых домов с целью исключения перетопов жилищного фонда. Требует оперативного реагирования РУП ЖКХ и качество подаваемой населению воды из централизованных источников водоснабжения. К примеру, содержание железа в подаваемой потребителям воде после станций обезжелезивания в агрогородке Погородно превышает в 8 раз, в агрогородке Бенякони — в 2,5 раза. А в разводящей сети водопровода в агрогородке Гирки содержание железа превышено в 6 раз, в Погородно — 17, Беняконях — 3, Переганцах — 9, Мисевичах — в 7,5 раза.

В целом предприятиями всех форм собственности принимаются необходимые меры по подготовке объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду. По состоянию на 27 сентября подписаны паспорта готовности всех теплоисточников и теплопотребителей.

Как было подчеркнуто в докладе, особое внимание в ходе отопительного сезона необходимо обратить категорированным домовладениям социально незащищенных граждан из числа пожилых, инвалидов, семей с детьми, а также граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

Большая роль в этом принад-лежит смотровым комиссиям сельских исполнительных комитетов. О их работе проинфор-мировал заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович.







В районе действует 13 смотровых комиссий. Из них 12 — в сельской местности и одна — в г.п. Вороново. В их состав включены специалисты всех субъектов профилактики правонарушений района. За 2019 год смотровыми комиссиями обследовано 6 156 домовладений (квартир), что составляет 51% от их общего количества (12 041). По результатам обследований выявлено 189 нарушений, представлявших опасность жизнедеятельности (2,5% от обследованных домовладений).

Необходимо отметить, что главной причиной угрозы жизни для людей является нарушение Правил пожарной безопасности. С целью стабилизации обстановки с пожарами и гибели на них людей на территории района за 2019 год были осуществлены работы по приведению приборов отопления в соответствие с противопожарными нормами в семи домовладениях граждан «группы риска». Затрачено 4 932,65 рубля из районного бюджета. В пяти домах граждан этой же категории заменена и отремонтирована электропроводка, на что было затрачено 2 365 рублей из районного бюджета. Также в этом году установлено 141 АПИ в домовладениях граждан «группы риска». Районному бюджету это обошлось в 2 824, 68 рубля.

Проведенная работа дала и положительные результаты. В 2019 году в районе зарегистрировано 28 пожаров (2018г. — 31), гибели людей не допущено (2018г. — погибли три человека). Тем не менее, ухудшение обстановки с пожарами отмечается на территории Бастунского (1), Больтишского (4), Гирковского (2) и Дотишского (5) сельсоветов.

Основными причинами пожаров в этом году в сравнении с аналогичным периодом 2018 года послужили неосторожное обращение граждан с огнем (7), нарушение Правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления (9), неисправ-ность электропроводки, короткое замыкание и нарушение правил эксплуатации электрооборудования (8), пожары на транспорте (3), проявление сил природы (1). Курение в состоянии алкогольного опьянения также является пока неискоренимой причиной возникновения пожаров и травмирования на них людей.







Стоит отметить, что в 2019 году районной рабочей группой по обеспечению безопасных условий проживания граждан проводились проверки смотровых комиссий района по изучению эффективности их работы, взаимодействия субъектов профилактики правонарушений по предупреждению гибели людей на пожарах. По результатам проверок председателям смотровых комиссий указано на необходимость принятия исчерпывающих мер по устранению выявленных недостатков в работе, а также использовать весь потенциал смотровых комиссий по созданию безопасных условий проживания граждан.

В этом плане, как отметил Андрей Андреевич, хорошо работает коллектив районной газеты и радио. Так, в 2019 году на страницах районки опубликовано 86 статей, вышло в эфир около 80 аудироликов под рубриками «Служба 101» и «Территория безопасности». Совместно с журналистами районных средств массовой информации проведено 8 рейдов. Организована также работа по размещению информации противопожарной безопасности на 26 интернет-ресурсах района.

По рассмотренным на засе-дании райисполкома вопросам были приняты соответствующие решения.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.