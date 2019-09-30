Самой популярной песней в России оказался украинский хит (вы его хорошо знаете)

Источник материала: Tut.by

О том, тексты каких песен в течение года россияне искали в Сети чаще всего, сообщает ТАСС со ссылкой на «Яндекс». Самой популярной стала композиция на украинском языке.



Фото предоставлено участниками группы

Поисковые запросы, поступавшие с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года, оценивались по 100-балльной шкале: количество баллов зависело от частоты запросов. Лидером рейтинга оказался трек «Плакала» украиноязычной группы Kazka — у него 100 баллов. Второе место досталось исполнителям Rauf & Faik за трек «Детство» (36 баллов). На третьей строчке — написанная Михаилом Исаковским «Катюша» (33 балла).

Кстати, в топ-10 наиболее популярных запросов вошли и такие песни, как «Мамбл» от GONE.Fludd , «Незабудка» и «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских , «Юморист» рэпера Face, «Зависай» артиста Strange, «Зацепила» Артура Пирожкова и «День Победы» Льва Лещенко.

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