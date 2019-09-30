ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцке милиция задержала сборщиков подписей - за пикет в неположенном месте

01.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Сегодня, 1 октября, милиционеры в Слуцке задержали Игоря Случака и Юрия Пивоварчика — руководителя и члена инициативной группы по выдвижению Алины Нагорной кандидатом в депутаты Палаты представителей, пишет «Радио Свабода».

Как рассказал изданию Случак, сотрудники милиции попросили у них удостоверения и подписные листы. Активисты показали документы, но обоих все равно доставили в РОВД, заявив, что они стояли «там, где нельзя стоять». Случак говорит, что стояли они в не запрещенном для пикетов месте — возле Дома культуры, 

Активистов отпустили через два с половиной часа без предъявления обвинений. Как отметил Случак, в Беларуси «не часто задерживают инициативные группы».

Ранее SlutskGorod сообщал, что решением №2369 Слуцкого райисполкома для сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей определены центральная площадь города и остановочные пункты общественного транспорта.

В Слуцке милиция задержала сборщиков подписей - за пикет в неположенном месте

Все новости о выборах в Палату представителей можно посмотреть по тегу выборы_2019.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня милиционеры в Слуцке задержали Игоря Случака и Юрия Пивоварчика — руководителя и члена инициативной группы по выдвижению политтехнолога Алины Нагорной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самой популярной песней в России оказался украинский хит (вы его хорошо знаете)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика