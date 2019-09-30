В Слуцке милиция задержала сборщиков подписей - за пикет в неположенном месте

Источник материала: Слуцк Город

Сегодня, 1 октября, милиционеры в Слуцке задержали Игоря Случака и Юрия Пивоварчика — руководителя и члена инициативной группы по выдвижению Алины Нагорной кандидатом в депутаты Палаты представителей, пишет «Радио Свабода».

Как рассказал изданию Случак, сотрудники милиции попросили у них удостоверения и подписные листы. Активисты показали документы, но обоих все равно доставили в РОВД, заявив, что они стояли «там, где нельзя стоять». Случак говорит, что стояли они в не запрещенном для пикетов месте — возле Дома культуры,

Активистов отпустили через два с половиной часа без предъявления обвинений. Как отметил Случак, в Беларуси «не часто задерживают инициативные группы».

Ранее SlutskGorod сообщал , что решением №2369 Слуцкого райисполкома для сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей определены центральная площадь города и остановочные пункты общественного транспорта.





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