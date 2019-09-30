Вы об этом даже не догадывались. Откровенное интервью с Сашей-Космонавтом

Источник материала: Слуцк Город

Саша-Космонавт в Слуцке известен многим с конца 90-х по различным вечеринкам и ночным тусовкам. Однако мало кто знает, какой он на самом деле. В интервью для SlutskGorod Александр рассказал о своей жизни, как стал Космонавтом, и какие перемены с ним произошли за последние годы.





Саша-Космонавт. Фото из личного архива героя.

Александр родился в Слуцке, окончил СШ №6, где уже в старших классах вёл школьные дискотеки. В 1990 году он поступил в БАТУ на специальность инженер-электрик. Сейчас Саша по вечерам редко бывает в городских заведениях, но всё ещё играет свою музыку на закрытых вечеринках.

Школа радовалась, когда отправляла меня из своих стен

В школе Саша был бунтарём, и уже в старших классах отношения с некоторыми преподавателями складывались, мягко сказать, не совсем хорошо. К примеру с учителем математики у парня были частые конфликты из-за его поведения на уроках. Он швырял стулья о стену, ругался матом и признаётся, что «троллил» нелюбимых наставников, сочиняя про них байки на белорусском языке.

«Уже тогда я поставил себе цель получить хоть какое-то высшее образование. Мне было абсолютно "до лампочки" какое, потому что с учёбой у меня было не очень, особенно с гуманитарными науками. Если честно, школа радовалась, когда меня отправляла из своих стен (смеётся). Ещё тогда я пошёл на заочные институтские курсы, и меня автоматом зачислили на первый курс. Для медалистов, которые только сдавали вступительные экзамены, моё зачисление стало сюрпризом. Кто-то даже шутил, что ради поступления в ВУЗ мой папа завёз преподам кабана. А родная школа была в шоке и не понимала, как такое возможно, ведь я был отнюдь не самым лучшим учеником», — рассказывает собеседник.

Александр поступал в институт, а закончил университет, поскольку из-за отчислений и академических отпусков его обучение растянулось на долгие 10 лет. В дипломе так и написано: поступил в институт (БИМСХ), закончил университет (БАТУ). Но обо всём по порядку.





Крутые вечеринки и телевидение

На первом курсе института Александр устроился подрабатывать в клуб «Корсар», который находился в студенческом общежитии. Как говорит герой, первое время он был на «принеси-подай», но скоро стал работать в паре с другим парнем, который вёл дискотеки. Кроме того ребята придумали для себя маленький бизнес, чем подняли популярность заведения.

«Клуб "Корсар" шумел, о нём знали многие. Мы быстро раскрутились: прямо на дискотеках перепродавали чуть дороже пиво и сигареты, которые покупали днём в городе. Если честно, я на то время за месяц зарабатывал примерно в 10 раз больше своих родителей. О, это были лихие 90-е», — вспоминает Александр.

Чтобы разнообразить обычные танцевальные вечеринки, ребята прямо в общежитии устраивали концерты с участием рокеров и различных молодёжных групп. Среди студентов и местной молодёжи «Корсар» стал популярнее, чем «Дилижанс» - дискотека, которую проводили в институтской столовой. Однако, про «общаговский» клуб никто из руководства учебного заведения не знал.

«Однажды днём прямо в институт приехали корреспонденты, которые хотели сделать репортаж про студенческий клуб, где часто проходит рок-фестиваль. Но руководство не понимало, что вообще происходит, о каких рок-фестивалях речь вообще. Короче вечером к общежитию приехали большие автобусы, натянули кабели и стали снимать. А наши политруки бегали и не знали, что им делать. Мы тогда собрали рокеров со всего Минска, устроили крутой концерт альтернативной музыки, после чего меня уже стали замечать. Тогда я был dj-Крафт», — рассказывает Александр.





Вылил на толпу 10 вёдер воды

Параллельно с этим Саша занимался в театральной группе института, с которой он ездил на фестиваль студенческих театров в Витебск. Здесь команда заняла первое место и защитила звание «Народный». Кроме того Саша со своими коллегами из «Корсара» принял участие в конкурсе дискотек. Шоу оказалось неожиданным, ребята заняли II место и получили приз зрительских симпатий.

«У нас было три ведущих на сцене, но когда хозяева поняли, что мы собираемся делать что-то необычное: из трёх микрофонов оставили включенным только один... Тогда во время программы я взял за шнур один из неработающих микрофонов, раскрутил и с размаху ударил им о стену. И тут народ начал заводиться. Мы играли свою музыку, все танцевали, становилось жарко, и я попросил принести мне бутылку воды. Прямо на сцене я поливал ею свою голову, а из зала люди кричали "И нам!". Тогда я брызнул водой в зал, но им оказалось мало. Я крикнул товарищу, чтобы тащил воду и вылил на толпу 10 вёдер. Публика заводилась всё сильнее, и это было круто. С того фестиваля мы привезли домой кубок», — вспоминает Александр.





10 лет института

Во время очередной дискотеки в Минске в клуб зашёл человек, который предложил ребятам похожую работу в Крыму. Тогда Саша учился на первом курсе, был на хорошем счету в деканате и получал повышенную стипендию. Однако оценки получал не за успеваемость, а за помощь преподавателям в технических вопросах, касающихся компьютеров. С того времени, как Александр стал работать в клубах, об учёбе думал меньше всего.

«Когда подходила первая сессия на втором курсе, у меня не было ни одного допуска, по зачётам стояли двойки. До этого декану меня рекомендовали, как лучшего ученика, а тут… Они сказали, что меня испортили, и чтобы я выбирал - учёба или академический отпуск. Я выбрал второе, и в 1991 году уехал в Крым. А когда приехал назад, оказалось, что я опоздал на занятия на целый месяц, и меня отчислили. Восстановился я только через год, но летом снова продолжил работать, и опоздал уже на 1,5 месяца. Поэтому меня вновь отчислили, а потом восстановили. И так тянулось, пока я мужественно спустя 10 лет не закончил учёбу», — смеётся Александр.





После Крыма можно было умирать

В Крыму Александр взял себе новое имя Саша-Самолёт, из-за чего на местных вечеринках появилась поговорка: «Сам играет, сам поёт – это Саша-Самолёт». Но чуть позже сменил его на привычное нам Саша-Космонавт. Дискотеки проводили в разных клубах, устраивали вечеринки на кораблях. Работа в Крыму для Александра была очень увлекательной, но, тем не менее, опасной - приходилось иметь дело с бандитами.

«После Крыма можно было умирать, потому что я прошёл огонь, воду и медные трубы. Там везде были бандиты, которые то стрелялись, то резались. Даже я как-то нормально получил, потому что песню не поставил, которую они хотели (смеётся). У нас была своя крыша, которой мы платили, и между ними и теми бандитами из-за меня тогда такие разборки устроили! Да, в те годы было весело», — вспоминает Саша.

Возвращение в Слуцк

Каждую зиму Александр проводил в Слуцке. Чтобы не сидеть без дела до следующего сезона, он вместе с товарищем открыл в городе диско-бар «Антон», который находился в районе нынешнего магазина «Светофор».

По специфике заведение напоминало нынешний бар «Доски»: в помещении была большая барная стойка, несколько столиков и место для танцпола. «Антон» пользовался спросом у случчан, и вечерами там было многолюдно. Однако, спустя 4 месяца между партнёрами возникли разногласия, и Александр решил оставить этот бизнес.

Осенью 1997 года после очередной поездки в Крым Саша вернулся в Слуцк, где ему предложили работу в Молодёжном центре. Тогда в здании бывшего кинотеатра затеяли ремонт, и Александр принимал в этом активное участие. Уже скоро состоялась первая вечеринка, которую вёл Саша-Космонавт. С его появлением молодёжь повально стала ходить на дискотеки. Спустя шесть лет Александр уволился и долгое время работал в сфере торговли.





Пенная вечеринка 2009

В истории музыкальной деятельности Саши-Космонавта есть и «Пенная вечеринка» 2009 года, которую он устроил вместе с Андреем Саенко в Молодёжном центре. Для этого специально арендовали зал, где за один вечер собралось порядка 700 человек.

«Тогда к участию мы пригласили ребят, которые играли на вертушках, на танцполе выступали стриптизёрши, программу вёл афроамериканец dj-Nelson. Был у нас и знаменитый автомобиль марки «Волга», которую раскрасили в «весёлые» цвета. Он до сих пор существует и стоит у меня в гараже. После такого шоу с многочисленной публикой на следующую дискотеку Молодёжного центра пришли только два человека. С чем это связано, не могу сказать», — рассказывает Саша.

Александр утверждает, когда он работал в Молодёжном центре, билетов на его дискотеки можно было не купить, желающих попасть на вечеринку было слишком много. А после ухода Саши-Космонавта подобных дискотек никто не устраивал.





БДСМ-шоу в Слуцке и open-air на Каморе

«У меня есть друг Гена Ривин, он сейчас в Израиле живёт. Так вот с ним в 2011 году мы открыли клуб «Zeon». По выходным у нас выступали привозные артисты, электронщики и разная талантливая молодёжь. Было даже два БДСМ-шоу, и это проходило достаточно весело. Некоторых парней заковывали в наручники, стягали плётками, они даже орали там. Оказывается, у нашего народа много скрытых потенциалов, которые мы боимся раскрывать (смеётся). Кстати, у нас в архиве хранится много интересных снимков, ведь мы часто делали фото-отчёты с наших вечеринок», — вспоминает собеседник.

Александр говорит, что ни на одной дискотеке, которую он организовывал, не было драк и неприятных ситуаций. Такой была и open-air-вечеринка на Каморе (водоём в 17-ти километрах от Слуцка). Необычное для случчан мероприятие организовал Саша-Космонавт вместе со своими друзьями в конце лета 2015 года. Оно проходило на полуострове посреди водоёма. В тот вечер на вечеринку приехали более 200 человек, и до самого рассвета их развлекали ди-джеи.





« Люди не хотят развиваться »

Александр считает, что в Слуцке в последнее время дискотеки стали скучными, молодёжь слушает в основном попсу и не интересуется другой музыкой. По его мнению, никто не даёт людям альтернативы, поэтому вечеринки в местных заведениях проходят без изюминки.

«Мы пытались сразу делать что-то в "Мяте", играли loungе-музыку. Но не прижилось, люди не хотят слушать другие направления, не хотят развиваться. Обидно, что желания публики ограничиваются попсой, и музыка играет однотипная во всех заведениях. В Слуцке по сути нет клубной жизни, да и веселья в последнее время как такового не наблюдается. Вероятно, это связано с тем, что раньше у людей было меньше забот», —рассуждает Саша.

Иногда Александра приглашают играть в местных кафе. Но в работе он придерживается определённых принципов, которые напрямую связаны с форматом заведений. К примеру, Саша никогда не будет работать в местах, которые больше походят на бойцовский клуб, куда люди приходят, чтобы «догнаться» и разбить друг другу лица.





Когда я появляюсь на публике, у людей праздник

Кроме всего прочего Саша-Космонавт очень любит путешествовать. Этим летом он два месяца был в разъездах по городам Италии, Германии, Австрии, Литвы и Польшы. Говорит, что такие поездки его заряжают на продуктивную работу дома.

О личной жизни Саша особо не любит рассказывать, считает, что о таких вещах можно говорить только самым близким людям. Однако шутит, что в преклонном возрасте напишет целые мемуары на эту тему.

«У меня есть 15-летний сын и, кстати, он увлекается хоккеем, есть моё дело, которое я продолжаю, есть моя музыка. Конечно, много раз слышал разные выдуманные истории обо мне, небылицы, и это меня веселит. Если честно, никогда ни о чём не жалею и не обижаюсь на то, что говорят. Зачем? Человек должен быть индивидуальностью, делать что-то своё, ведь в жизни всё относительно. Здесь ты можешь быть никем, а в другом месте будешь звездой. Лично моё мнение: до сих пор, когда я появляюсь на публике, у людей праздник», — улыбается Александр.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by