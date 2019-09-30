ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вы об этом даже не догадывались. Откровенное интервью с Сашей-Космонавтом

01.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Саша-Космонавт в Слуцке известен многим с конца 90-х по различным вечеринкам и ночным тусовкам. Однако мало кто знает, какой он на самом деле. В интервью для SlutskGorod Александр рассказал о своей жизни, как стал Космонавтом, и какие перемены с ним произошли за последние годы.



    Саша-Космонавт. Фото из личного архива героя.

Александр родился в Слуцке, окончил СШ №6, где уже в старших классах вёл школьные дискотеки. В 1990 году он поступил в БАТУ на специальность инженер-электрик. Сейчас Саша по вечерам редко бывает в городских заведениях, но всё ещё играет свою музыку на закрытых вечеринках.

Школа радовалась, когда отправляла меня из своих стен

В школе Саша был бунтарём, и уже в старших классах отношения с некоторыми преподавателями складывались, мягко сказать, не совсем хорошо. К примеру с учителем математики у парня были частые конфликты из-за его поведения на уроках. Он швырял стулья о стену, ругался матом и признаётся, что «троллил» нелюбимых наставников, сочиняя про них байки на белорусском языке.

«Уже тогда я поставил себе цель получить хоть какое-то высшее образование. Мне было абсолютно "до лампочки" какое, потому что с учёбой у меня было не очень, особенно с гуманитарными науками. Если честно, школа радовалась, когда меня отправляла из своих стен (смеётся). Ещё тогда я пошёл на заочные институтские курсы, и меня автоматом зачислили на первый курс. Для медалистов, которые только сдавали вступительные экзамены, моё зачисление стало сюрпризом. Кто-то даже шутил, что ради поступления в ВУЗ мой папа завёз преподам кабана. А родная школа была в шоке и не понимала, как такое возможно, ведь я был отнюдь не самым лучшим учеником», — рассказывает собеседник.

Александр поступал в институт, а закончил университет, поскольку из-за отчислений и академических отпусков его обучение растянулось на долгие 10 лет. В дипломе так и написано: поступил в институт (БИМСХ), закончил университет (БАТУ). Но обо всём по порядку.

Вы об этом даже не догадывались. Откровенное интервью с Сашей-Космонавтом

Крутые вечеринки и телевидение

На первом курсе института Александр устроился подрабатывать в клуб «Корсар», который находился в студенческом общежитии. Как говорит герой, первое время он был на «принеси-подай», но скоро стал работать в паре с другим парнем, который вёл дискотеки. Кроме того ребята придумали для себя маленький бизнес, чем подняли популярность заведения.

«Клуб "Корсар" шумел, о нём знали многие. Мы быстро раскрутились: прямо на дискотеках перепродавали чуть дороже пиво и сигареты, которые покупали днём в городе. Если честно, я на то время за месяц  зарабатывал примерно в 10 раз больше своих родителей. О, это были лихие 90-е», — вспоминает Александр.

Чтобы разнообразить обычные танцевальные вечеринки, ребята прямо в общежитии устраивали концерты с участием рокеров и различных молодёжных групп. Среди студентов и местной молодёжи «Корсар» стал популярнее, чем  «Дилижанс» - дискотека, которую проводили в институтской столовой. Однако, про «общаговский» клуб никто из руководства учебного заведения не знал. 

«Однажды днём прямо в институт приехали корреспонденты, которые хотели сделать репортаж про студенческий клуб, где часто проходит рок-фестиваль. Но руководство не понимало, что вообще происходит, о каких рок-фестивалях речь вообще. Короче вечером к общежитию приехали большие автобусы, натянули кабели и стали снимать. А наши политруки бегали и не знали, что им делать. Мы тогда собрали рокеров со всего Минска, устроили крутой концерт альтернативной музыки, после чего меня уже стали замечать. Тогда я был dj-Крафт»,  рассказывает Александр.


Вылил на толпу 10 вёдер воды

Параллельно с этим Саша занимался в театральной группе института, с которой он ездил на фестиваль студенческих театров в Витебск. Здесь команда заняла первое место и защитила звание «Народный». Кроме того Саша со своими коллегами из «Корсара» принял участие в конкурсе дискотек. Шоу оказалось неожиданным, ребята заняли II место и получили приз зрительских симпатий.

«У нас было три ведущих на сцене, но когда хозяева поняли, что мы собираемся делать что-то необычное: из трёх микрофонов оставили включенным только один... Тогда во время программы я взял за шнур один из неработающих микрофонов, раскрутил и с размаху ударил им о стену. И тут народ начал заводиться. Мы играли свою музыку, все танцевали, становилось жарко, и я попросил принести мне бутылку воды. Прямо на сцене я поливал ею свою голову, а из зала люди кричали "И нам!". Тогда я брызнул водой в зал, но им оказалось мало. Я крикнул товарищу, чтобы тащил воду и вылил на толпу 10 вёдер. Публика заводилась всё сильнее, и это было круто. С того фестиваля мы привезли домой кубок», вспоминает Александр.


10 лет института

Во время очередной дискотеки в Минске в клуб зашёл человек, который предложил ребятам похожую работу в Крыму. Тогда Саша учился на первом курсе, был на хорошем счету в деканате и получал повышенную стипендию. Однако оценки получал не за успеваемость, а за помощь преподавателям в технических вопросах, касающихся компьютеров. С того времени, как Александр стал работать в клубах, об учёбе думал меньше всего.

«Когда подходила первая сессия на втором курсе, у меня не было ни одного допуска, по зачётам стояли двойки. До этого декану меня рекомендовали, как лучшего ученика, а тут… Они сказали, что меня испортили, и чтобы я выбирал - учёба или академический отпуск. Я выбрал второе, и в 1991 году уехал в Крым. А когда приехал назад, оказалось, что я опоздал на занятия на целый месяц, и меня отчислили. Восстановился я только через год, но летом снова продолжил работать, и опоздал уже на 1,5 месяца. Поэтому меня вновь отчислили, а потом восстановили. И так тянулось, пока я мужественно спустя 10 лет не закончил учёбу», смеётся Александр.

Вы об этом даже не догадывались. Откровенное интервью с Сашей-Космонавтом

После Крыма можно было умирать

В Крыму Александр взял себе новое имя Саша-Самолёт, из-за чего на местных вечеринках появилась поговорка: «Сам играет, сам поёт – это Саша-Самолёт». Но чуть позже сменил его на привычное нам Саша-Космонавт. Дискотеки проводили в разных клубах, устраивали вечеринки на кораблях. Работа в Крыму для Александра была очень увлекательной, но, тем не менее, опасной - приходилось иметь дело с бандитами.

«После Крыма можно было умирать, потому что я прошёл огонь, воду и медные трубы. Там везде были бандиты, которые то стрелялись, то резались. Даже я как-то нормально получил, потому что песню не поставил, которую они хотели (смеётся). У нас была своя крыша, которой мы платили, и между ними и теми бандитами из-за меня тогда такие разборки устроили! Да, в те годы было весело», вспоминает Саша.

Вы об этом даже не догадывались. Откровенное интервью с Сашей-Космонавтом

Возвращение в Слуцк

Каждую зиму Александр проводил в Слуцке. Чтобы не сидеть без дела до следующего сезона, он вместе с товарищем открыл в городе диско-бар «Антон», который находился в районе нынешнего магазина «Светофор».

По специфике заведение напоминало нынешний бар «Доски»: в помещении была большая барная стойка, несколько столиков и место для танцпола. «Антон» пользовался спросом у случчан, и вечерами там было многолюдно. Однако, спустя 4 месяца между партнёрами возникли разногласия, и Александр решил оставить этот бизнес.

Осенью 1997 года после очередной поездки в Крым Саша вернулся в Слуцк, где ему предложили работу в Молодёжном центре. Тогда в здании бывшего кинотеатра затеяли ремонт, и Александр принимал в этом активное участие. Уже скоро состоялась первая вечеринка, которую вёл Саша-Космонавт. С его появлением молодёжь повально стала ходить на дискотеки. Спустя шесть лет Александр уволился и долгое время работал в сфере торговли.


Пенная вечеринка 2009

В истории музыкальной деятельности Саши-Космонавта есть и «Пенная вечеринка» 2009 года, которую он устроил вместе с Андреем Саенко в Молодёжном центре. Для этого специально арендовали зал, где за один вечер собралось порядка 700 человек.

«Тогда к участию мы пригласили ребят, которые играли на вертушках, на танцполе выступали стриптизёрши, программу вёл афроамериканец dj-Nelson. Был у нас и знаменитый автомобиль марки «Волга», которую раскрасили в «весёлые» цвета. Он до сих пор существует и стоит у меня в гараже. После такого шоу с многочисленной публикой на следующую дискотеку Молодёжного центра пришли только два человека. С чем это связано, не могу сказать», — рассказывает Саша.

Александр утверждает, когда он работал в Молодёжном центре, билетов на его дискотеки можно было не купить, желающих попасть на вечеринку было слишком много. А после ухода Саши-Космонавта подобных дискотек никто не устраивал.


БДСМ-шоу в Слуцке и open-air на Каморе

«У меня есть друг Гена Ривин, он сейчас в Израиле живёт. Так вот с ним в 2011 году мы открыли клуб «Zeon». По выходным у нас выступали привозные артисты, электронщики и разная талантливая молодёжь. Было даже два БДСМ-шоу, и это проходило достаточно весело. Некоторых парней заковывали в наручники, стягали плётками, они даже орали там. Оказывается, у нашего народа много скрытых потенциалов, которые мы боимся раскрывать (смеётся). Кстати, у нас в архиве хранится много интересных снимков, ведь мы часто делали фото-отчёты с наших вечеринок»,  вспоминает собеседник.

Александр говорит, что ни на одной дискотеке, которую он организовывал, не было драк и неприятных ситуаций. Такой была и open-air-вечеринка на Каморе (водоём в 17-ти километрах от Слуцка). Необычное для случчан мероприятие организовал Саша-Космонавт вместе со своими друзьями в конце лета 2015 года. Оно проходило на полуострове посреди водоёма. В тот вечер на вечеринку приехали более 200 человек, и до самого рассвета их развлекали ди-джеи.


«Люди не хотят развиваться»

Александр считает, что в Слуцке в последнее время дискотеки стали скучными, молодёжь слушает в основном попсу и не интересуется другой музыкой. По его мнению, никто не даёт людям альтернативы, поэтому вечеринки в местных заведениях проходят без изюминки.

«Мы пытались сразу делать что-то в "Мяте", играли loungе-музыку. Но не прижилось, люди не хотят слушать другие направления, не хотят развиваться. Обидно, что желания публики ограничиваются попсой, и музыка играет однотипная во всех заведениях. В Слуцке по сути нет клубной жизни, да и веселья в последнее время как такового не наблюдается. Вероятно, это связано с тем, что раньше у людей было меньше забот», рассуждает Саша.

Иногда Александра приглашают играть в местных кафе. Но в работе он придерживается определённых принципов, которые напрямую связаны с форматом заведений. К примеру, Саша никогда не будет работать в местах, которые больше походят на бойцовский клуб, куда люди приходят, чтобы «догнаться» и разбить друг другу лица.

Вы об этом даже не догадывались. Откровенное интервью с Сашей-Космонавтом

Когда я появляюсь на публике, у людей праздник

Кроме всего прочего Саша-Космонавт очень любит путешествовать. Этим летом он два месяца был в разъездах по городам Италии, Германии, Австрии, Литвы и Польшы. Говорит, что такие поездки его заряжают на продуктивную работу дома.

О личной жизни Саша особо не любит рассказывать, считает, что о таких вещах можно говорить только самым близким людям. Однако шутит, что в преклонном возрасте напишет целые мемуары на эту тему.

«У меня есть 15-летний сын и, кстати, он увлекается хоккеем, есть моё дело, которое я продолжаю, есть моя музыка. Конечно, много раз слышал разные выдуманные истории обо мне, небылицы, и это меня веселит.  Если честно, никогда ни о чём не жалею и не обижаюсь на то, что говорят. Зачем? Человек должен быть индивидуальностью, делать что-то своё, ведь в жизни всё относительно. Здесь ты можешь быть никем, а в другом месте будешь звездой. Лично моё мнение: до сих пор, когда я появляюсь на публике, у людей праздник», улыбается Александр.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Саша-Космонавт в Слуцке известен многим с конца 90-х по различным вечеринкам и ночным тусовкам. Однако не все знают, какой он на самом деле. В интервью для SlutskGorod...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самой популярной песней в России оказался украинский хит (вы его хорошо знаете)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика