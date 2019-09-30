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Праздник «Золотые наши годы» прошел в Ленинском районе г. Бреста

01.10.2019 19:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Международный день пожилых людей отмечают все жители нашей страны. Это праздник добрый, ласковый, семейный, посвящается самым мудрым и великодушным, самым любимым и дорогим нам людям – бабушкам и дедушкам!

Праздник «Золотые наши годы» прошел в Ленинском районе г. Бреста

1 октября 2019 года ветераны войны и труда Ленинского района г. Бреста приняли участие в празднике «Золотые наши годы». В фойе кинотеатра Беларусь развернулась выставка в рамках объявленного ранее конкурса творчества пенсионеров «Брест – город древний, город молодой». Участники выражали свою любовь к 1000-летнему городу через песни, стихи, декоративно-прикладное творчество.

Праздник «Золотые наши годы» прошел в Ленинском районе г. Бреста

В торжественной части праздничного концерта глава администрации Ленинского района г. Бреста, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентин Милошевский поздравил присутствующих с праздником старшего поколения, и выразил надежду, что, как и прежде, они будут идти в ногу со временем, используя свой жизненный опыт в воспитании подрастающего поколения.

Праздник «Золотые наши годы» прошел в Ленинском районе г. Бреста

Со словами благодарности за проделанную работу, участие в общественной жизни города, выступили: заместитель председателя Брестского городского Совета депутатов – Валерий Тарасов; председатель городского совета профессиональных союзов – Валентина Тимошук; заместитель председателя Брестского областного совета ветеранов - Николай Никончук; председатель Брестского городского совета ветеранов Мария Гладун; председатель совета ветеранов Ленинского района г. Бреста – Валентина Карпук. Выступающие наградили Грамотами и Благодарностями разного уровня более 30 человек.

 
Теги: Брест
 
 
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  Международный день пожилых людей отмечают все жители нашей страны. Это праздник добрый, ласковый, семейный, посвящается самым мудрым и великодушным, самым...
 
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