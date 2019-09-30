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В Минске водитель такси сбил парня на пешеходном переходе и скрылся

01.10.2019 18:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске водитель такси сбил пешехода и скрылся.  

По информации МВД, авария случилась 30 сентября около 22:15. Неизвестный водитель ехал на автомобиле Renault по проспекту Победителей со стороны улицы Радужная в направлении улицы Орловской.  

На регулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 24-летнего пешехода и скрылся с места аварии. Пострадавший был госпитализирован.  

На Renault темного цвета была наклейка «Яндекс.Такси».  

Если вы располагаете какой-либо информацией об этом ДТП или записью с видеорегистратора, сообщите об этом в дежурную часть ГАИ Минска по телефонам 8 017 222 17 17, 8 029 603 77 17, 8 029 707 39 22.  

В тот же день в Минске автомобиль такси выехал на тротуар и сбил девушку (читать далее).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске водитель такси сбил пешехода и скрылся.   По информации МВД, авария случилась 30 сентября около 22:15. Неизвестный водитель ехал на...
 
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