В Могилёве грузовик сбил 7-летнего мальчика на пешеходном переходе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилеве грузовик сбил 7-летнего пешехода.

По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла утром первого октября.

Грузовой Mercedes, за рулем которого находился 57-летний водитель, совершил наезд на 7-летнего мальчика. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

Школьник был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка. В причинах аварии разбираются сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.