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В Могилёве грузовик сбил 7-летнего мальчика на пешеходном переходе

01.10.2019 18:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилеве грузовик сбил 7-летнего пешехода.  

По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла утром первого октября.  

Грузовой Mercedes, за рулем которого находился 57-летний водитель, совершил наезд на 7-летнего мальчика. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.  

В Могилёве грузовик сбил 7-летнего мальчика на пешеходном переходе
Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

Школьник был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии.    

По факту ДТП проводится проверка. В причинах аварии разбираются сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.    

В конце сентября в Бобруйске Fiat сбил 52-летнего велосипедиста – здесь подробнее.  

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Могилеве грузовик сбил 7-летнего пешехода.   По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла утром первого октября.   ...
 
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