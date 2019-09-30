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В Могилёве грузовик сбил 7-летнего мальчика на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве грузовик сбил 7-летнего пешехода.
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Грузовой Mercedes, за рулем которого находился 57-летний водитель, совершил наезд на 7-летнего мальчика. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Школьник был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка. В причинах аварии разбираются сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.
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Новости Беларуси. В Могилеве грузовик сбил 7-летнего пешехода. По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла утром первого октября. ...
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