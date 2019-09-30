|
По итогам 2019 года Беларусь и Татарстан должны сохранить товарооборот не ниже миллиарда долларов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Товарооборот не ниже миллиарда долларов. Такую планку по итогам года должны сохранить Беларусь и Татарстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1 октября в Минске состоялось заседание двусторонней рабочей группы по сотрудничеству. Почти половину экспорта наших товаров в этот регион составляют автобусы, тракторы и другие крупногабаритные машины. Новым витком взаимодействия здесь могут стать поставки техники на газомоторном топливе, а также совместный выход с этой продукцией на рынки третьих стран.
Альберт Каримов, заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана:
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
На заседании рабочей группы была озвучена и одна из самых чувствительных для на нашей страны тем – поставки российской нефти. Так, отвечая на вопросы журналистов, вице-премьер Беларуси отметил, что запланированные объёмы мы получим до конца этого года. К перебоям в поставках привел инцидент с загрязнением сырья. Сейчас прежний транзит практически восстановлен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Товарооборот не ниже миллиарда долларов. Такую планку по итогам года должны сохранить Беларусь и Татарстан, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)