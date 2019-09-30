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Николай Ходасевич — о Гуренко: если тебя посылают куда подальше, почему не показать желтую или красную?

01.10.2019 19:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист Николай Ходасевич в новом выпуске "Бремя футбола" разобрал матч 23-го тура между минским "Динамо" и "Шахтером", а вместе с ним и цепочку судейских решений, которые ошибочно показались спорными главного тренеру хозяев Сергею Гуренко.


Любая команда Сергея Гуренко отличается незамысловатой тактикой, но сумасшедшим настроем, самоотдачей, выигранным единоборствами. Это все — показатель характера. Вспомните, как на последних минутах постоянно побеждало "Динамо". Однако сейчас был не только характер. В общем, по общему рисунку это закономерная история, когда очки потеряли оба колектива. Солигорцы не до конца, но самую малость, выпадают из чемпионской гонки.

Сергея Гуренко удалили в первом тайме за то, что употребил красное словцо, которое я уже давно не употребляю в блоге. Камера, кстати, его постоянно выхватывала на трибуне. Он возвращается к кромке поля в перерыва, возвращается на газон после финального свистка, чтобы все высказать судьям. Это живые эмоции. В этом среди лидеров Гуренко. Правильно ли он поступал?

Мне очень сложно разбирать судейские ошибки потому, что я не общаюсь с судьями. Но допускаю, когда не было камер и вы хотите предвзятости, ставились дикие пенальти, и они были недоказуемы. Можно было творить беспредел. Но развиваются технологии, совершенствуется судейство. Думаю, Гуренко реагирует как раз на эти моменты, когда свисток постоянно идет в одну сторону.


Разберем моменты. Надо было назначать пенальти в ворота "Шахтера"? Фифти-фифти. Момент с офсайдом? Совершенно непредумышленная, непредвзятая история. Думаю, здесь просто цепочка событий. Опять же, помощник банально не успел. А почему бы не показать желтую или красную карточку, когда тебя посылают куда подальше?
 
 
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Журналист Николай Ходасевич в новом выпуске "Бремя футбола" разобрал матч 23-го тура между минским "Динамо" и "Шахтером", а вместе с ним и цепочку судейских решений,...
 
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