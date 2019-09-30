Когда себе дороже: из-за отмены виз «на закупы» Польша теряет $200 миллионов в год

«Многие белорусские граждане охотно приезжали в польские города, чтобы дёшево закупаться. После ужесточения визовой политики правительством PiS [«Право и справедливость», партия власти в Польше. — Еврорадио] белорусам теперь выгоднее ходить по магазинам в Литве или России. Потери несут польские предприниматели — для Подляшья это потери около 800 миллионов злотых в год. Министерство иностранных дел несёт политическую ответственность за отмену виз. Будущее правительство должно восстановить приграничную торговлю как можно скорее», — заявил Роберт Бедронь,Еврорадио.