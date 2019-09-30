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Когда себе дороже: из-за отмены виз «на закупы» Польша теряет $200 миллионов в год

01.10.2019 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый глава делегации Европарламента по Беларуси Роберт Бедронь рассказал в интервью Wyborcza, что польский регион Подляшье, граничащий с Гродненской областью, из-за отмены виз «на закупы» ежегодно теряет около 200 миллионов долларов.

«Многие белорусские граждане охотно приезжали в польские города, чтобы дёшево закупаться. После ужесточения визовой политики правительством PiS [«Право и справедливость», партия власти в Польше. — Еврорадио] белорусам теперь выгоднее ходить по магазинам в Литве или России. Потери несут польские предприниматели — для Подляшья это потери около 800 миллионов злотых в год. Министерство иностранных дел несёт политическую ответственность за отмену виз. Будущее правительство должно восстановить приграничную торговлю как можно скорее», — заявил Роберт Бедронь, пишет Еврорадио.


В конце сентября лидер либеральной польской партии «Весна» евродепутат Роберт Бедронь стал главой делегации Европарламента по связям с Беларусью. Делегация начнёт работу в конце ноября.
 
 
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Новый глава делегации Европарламента по Беларуси Роберт Бедронь рассказал в интервью Wyborcza, что польский регион Подляшье, граничащий с Гродненской областью, из-за...
 
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