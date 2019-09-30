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Выбор сделан? Лукашенко призвал ЕАЭС заключить соглашение с ЕС
Источник материала: Партизан
Глава Беларуси 1 октября во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване призвал заключить соглашение между ЕАЭС и Европейским Союзом.
Заседание ЕАЭС. Фото: president.gov.by
По мнению Александра Лукашенко, такое соглашение должно напоминать Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, которое должно заработать в октябре. Об этом
Соглашение с ЕС, заявил Лукашенко, сделает сухопутный путь из Китая в Европу через ЕАЭС наиболее привлекательным,
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Глава Беларуси 1 октября во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване призвал заключить соглашение между ЕАЭС и Европейским Союзом.
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