Шокирующие выходки русских туристов

life.ru собрал топ самых нелепых историй о соотечественниках на отдыхе. И обе — по их собственной рассеянности или вине.собрал топ самых нелепых историй о соотечественниках на отдыхе.





Таиланд





Эта история грозит мужчине десятью годами заключения. Произошла она пару дней назад. Мужчина купил в Таиланде доллары из банка приколов. Как пишет его супруга, якобы чтобы дать их поиграть детям. Затем он пошёл по пляжу дарить их тайцам. Те не оценили шуточный подарок, и туриста приняли за фальшивомонетчика. Теперь вместо расходов на сувениры семье придётся потратиться на местных адвокатов.





Турция









Фото © "Факты и комментарии"





Эта история закончилась для отдыхающих только позором. В Анталье российские туристы решили прихватить с собой отельную еду. Они упаковали в чемодан пакетики с кофе, порционные упаковки с джемом, чай, бутылки воды. Система "всё включено" не позволяет вывозить еду с отеля. Когда отдыхающих попросили открыть чемодан, то кража вскрылась. Однако туристов не стали задерживать, просто забрали еду и отпустили.





Израиль









Фото © LIFE / Артур Матвеев





Одна из главных христианских святынь, храм Гроба Господня, в центре Иерусалима. Внутри храма есть небольшая часовня — кувуклия, место, куда, по легенде, сходит благодатный огонь. Чтобы зайти внутрь, туристы должны отстоять большую очередь. Но кому-то из соотечественников, видимо, стало скучно, он нацарапал прямо на стене священного места своё имя. "Гена" так и красуется на стене святыни, а хулигана не нашли.





Египет





Ещё одни неизвестные герои. Известно лишь, что это были граждане России. Неизвестные записали секс на видео. А занялись любовью туристы на фоне пирамид, прямо в пустыне. Кадры любительского порно даже показывали на египетских телеканалах. Министерство по сохранению древних памятников Египта обратилось в прокуратуру с просьбой разыскать россиян. Но героев- любовников отыскать не удалось.





Швейцария

















Эта история милая, но очень странная. Пара из Самары отдыхала в элитном швейцарском отеле. Пошли гулять в соседний лесок и нашли там грибы. Туристы так увлеклись сбором грибов, что набрали их пару вёдер. Всё съесть не смогли и решили остатки засолить. Причём прямо в номере. Рассол для засолки грибов они решили приготовить прямо в ванной. Конечно, персонал гостиницы немало удивился такому гастрономическому ноу-хау.





И вновь Таиланд









Кадр из видео YouTube / Pattaya Now





В феврале 2017 года в Паттайе русский турист с ножом и отвёрткой в руках разгуливал голым. Он блуждал по рынку в центре города и, матерясь, отбивался от полицейских, которые пытались его арестовать. Пятеро полицейских преследовали россиянина и только через 20 минут смогли справиться с ним и задержать. В завершение стоит отметить, что туристы из других стран тоже немало чудят на отдыхе, но о них мы расскажем в другой раз.



