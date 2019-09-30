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Лукашенко предложил Казахстану войти в капитал крупнейших компаний Беларуси
01.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Казахстану приобрести акции крупнейших предприятий республики.
Президенты согласились, что сотрудничество Беларуси и Казахстана поможет преодолеть любые мировые кризисы.
Ранее посол Казахстана в Минске Аскар Бейсенбаев заявил, что официальный визит Лукашенко в Казахстан запланирован на октябрь.
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Президенты Беларуси и Казахстана провели встречу на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
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