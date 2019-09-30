Лукашенко предложил Казахстану войти в капитал крупнейших компаний Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Казахстану приобрести акции крупнейших предприятий республики.



«Мы нацелены на серьезное углубление наших отношений. Мы внесли ряд предложений не только по торговле чувствительными товарами между нашими странами, но и предложения по вхождению вашей страны в акционерный капитал наших крупнейших компаний, которые по своей величине находятся в топе ведущих в мире. Это говорит о том, что мы очень доверяем вам», – сказал белорусский лидер на встрече со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване .



Лукашенко выразил уверенность, что его предстоящий визит в Казахстан положит начало новому этапу в сотрудничестве двух стран.



Токаев в свою очередь заявил, что отношения между Минском и Нур-Султаном «без всякого преувеличения и красного словца носят стратегический характер». «Помимо того, что мы являемся союзниками и в ЕАЭС, и в ОДКБ, и в СНГ, нас объединяет и взаимное притяжение наших народов и государств», – сказал он.

Президенты согласились, что сотрудничество Беларуси и Казахстана поможет преодолеть любые мировые кризисы.

Ранее посол Казахстана в Минске Аскар Бейсенбаев заявил, что официальный визит Лукашенко в Казахстан запланирован на октябрь.