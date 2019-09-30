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Сразу семь слонов убили в центральной Шри-Ланке
Источник материала: Партизан
В полиции сообщили, что тела четырех слонов были обнаружены 27 сентября в лесу около Сигирии - охраняемого ЮНЕСКО заповедника, еще трех нашли в субботу.
Об этом сообщает
В числе убитых животных оказалась беременная слониха. Слоненок одной из жертв отчаянно пытался вернуть к жизни убитую мать.
Печальный момент попал на видео.
Ветеринары готовы провести вскрытие из-за опасений, что животные могли быть отравлены. Предположительно, слонов убивают жители близлежащей деревни, недовольные тем, что животные вторгаются на их территорию и вытаптывают посевы.
В настоящее время на Шри-Ланке насчитывается около 5,5 тыс. слонов.
По словам экологов, убийство семи из них - серьезный удар по популяции.
Слониха вынашивает слоненка 22 месяца и обычно между беременностями проходит от четырех до пяти лет.
Слоны вторгаются на территорию деревень из-за того, что дома местных жителей построены на пути их внутренней миграции. Обычно эти животные проходят более 19 километров за день в поисках пищи.
Теперь, когда они встречают на своем пути дома, они вламываются в деревни и натыкаются на посевы.
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В полиции сообщили, что тела четырех слонов были обнаружены 27 сентября в лесу около Сигирии - охраняемого ЮНЕСКО заповедника, еще трех нашли в субботу.
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