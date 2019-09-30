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Зеленский отреагировал на подписание «формулы Штайнмайера»
Источник материала: Партизан
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подписание участниками контактной группы «формулы Штайнмайера». Заявление он сделал в ходе экстренного брифинга, трансляцию которого вел ТСН на
Кадр: ТСН Live / YouTube
«Мы ответили на письмо [спецпредставителя ОБСЕ Мартина] Сайдика, что мы согласовали текст "формулы Штайнмайера". "Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет», — сказал украинский лидер. По словам Зеленского, новый закон будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве с обществом путем публичного обсуждения.
Он добавил, что никаких выборов на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые предусматриваются формулой, под дулом автоматов не будет. «Мы подготовим все предохранители. Мы с вами никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные», — добавил он.
Кроме того, президент Украины подтвердил, что на встрече контактной группы в Минске была достигнута договоренность о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской области.
1 октября участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера», которая в начале 2016 года была предложена бывшим министром иностранных дел Германии и нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером,
Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик. Согласно формуле, в день проведения выборов на временной основе начнет действовать закон об их особом статусе. После публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность выборов, закон вступит в законную силу на постоянной основе.
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подписание участниками контактной группы «формулы Штайнмайера». Заявление он сделал в ходе экстренного...
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