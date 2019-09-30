В Витебске поймали фальшивомонетчиков









"На счету задержанных минимум 6 фактов сбыта поддельных купюр достоинством 20 рублей. Оперативники полагают, что за плечами криминального трио могли быть еще подобные факты", - заявили в ОИОС.





По информации ведомства, как правило, преступники рассчитывались фальшивками на объектах уличной торговли и на рынках, когда осуществляли незначительные покупки.









"Правоохранители обращаются ко всем, кто узнал людей на изображенных снимках. Если они пытались сбыть вам купюры достоинством 20 белорусских рублей, то обратитесь в милицию по телефону 102. Анонимность гарантируется", - добавили в ОИОС.



