НАН Беларуси определит топ-10 результатов ученых за 2019 год

На конкурс представляются впервые полученные либо завершенные в текущем году результаты научной деятельности ученых и научных коллективов, работающих в области фундаментальных и прикладных исследований, в виде публикаций и инновационных разработок.









Право выдвижения номинантов для участия в конкурсе "Топ-10" предоставляется научным организациям НАН Беларуси и действительным членам (академикам) НАН Беларуси. Они могут выдвинуть для участия несколько авторских коллективов (индивидуальных авторов).







