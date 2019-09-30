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НАН Беларуси определит топ-10 результатов ученых за 2019 год

01.10.2019 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальная академия наук Беларуси объявила о проведении конкурса на определение 10 лучших результатов деятельности ученых НАН в области фундаментальных и прикладных исследований за 2019 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

На конкурс представляются впервые полученные либо завершенные в текущем году результаты научной деятельности ученых и научных коллективов, работающих в области фундаментальных и прикладных исследований, в виде публикаций и инновационных разработок. 


Право выдвижения номинантов для участия в конкурсе "Топ-10" предоставляется научным организациям НАН Беларуси и действительным членам (академикам) НАН Беларуси. Они могут выдвинуть для участия несколько авторских коллективов (индивидуальных авторов).
 
 
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Национальная академия наук Беларуси объявила о проведении конкурса на определение 10 лучших результатов деятельности ученых НАН в области фундаментальных и...
 
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