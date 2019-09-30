Как подставные моряки, полковники и врачи обманывают белорусок

kp.by Вкратце все выглядит так: знакомство в интернете с иностранцем, роман по переписке, предложение о замужестве и клятвы в вечной любви. Уже через месяц стремительно развивающихся отношений женщина готова переехать в другую страну, но у возлюбленного вдруг возникают проблемы - срочно нужны деньги! Когда отзывчивые белоруски отдают все свои накопления, моряки и полковники перестают выходить на связь. Заявление в милицию по такому поводу каждый год пишет примерно 10 женщин. И чаще всего ни вернуть деньги, ни найти мошенников не удается - они обманывают людей, сидя за компьютером в другой стране... Белоруски, которые столкнулись с такими аферистами, приходят в милицию с историями, как будто написанными под копирку, пишетВкратце все выглядит так: знакомство в интернете с иностранцем, роман по переписке, предложение о замужестве и клятвы в вечной любви. Уже через месяц стремительно развивающихся отношений женщина готова переехать в другую страну, но у возлюбленного вдруг возникают проблемы - срочно нужны деньги! Когда отзывчивые белоруски отдают все свои накопления, моряки и полковники перестают выходить на связь. Заявление в милицию по такому поводу каждый год пишет примерно 10 женщин. И чаще всего ни вернуть деньги, ни найти мошенников не удается - они обманывают людей, сидя за компьютером в другой стране...

«За две недели услышала больше комплиментов, чем за всю жизнь»

Анна Владимировна (имя изменено по просьбе героини. - Ред.) из Гомеля этим летом познакомилась в Одноклассниках с Гаретом, который представился врачом из Сирии.





- Внучка сидела за моим компьютером, когда пришло от него первое сообщение: «Привет, красавица», - рассказывает Анна. - Я была занята и сказала внучке ответить, что мне 63 года, у меня трое внуков, такое общение мне не нужно.





Женщина поначалу была настроена категорично: предложила мужчине пообщаться с ее более молодыми подругами в соцсети.





- Он ответил, что именно меня выбрало его сердце. Рассказал, что живет в Америке, но сейчас работает по контракту врачом в Сирии. Говорил, что жена у него умерла при родах, что он прожил бессмысленную жизнь.





Человек по ту сторону экрана был подчеркнуто вежлив и обаятелен - даже внучка Анны Владимировны была им очарована. На фотографии в его профиле красовался интеллигентный статный мужчина.













За аккаунтом с фотографиями импозантного мужчины в орденах и медалях может скрываться кто угодно, в том числе и человек противоположного пола.





- Мы переписывались каждый день: с 10 до 13 дня и с 22 до часа ночи. Через неделю он уже слал мне сердечки на ночь, признавался в любви, говорил, что любуется моими фотографиями. Я посылала ему свои снимки: на природе, один раз отправила фотографию, где я работаю на огороде. Он и на это отреагировал с восхищением: «О, моя леди! Ты так прекрасна!» Свои снимки он тоже присылал: с экскурсии в горах, с врачебного форума. Писал, что всю жизнь обо мне мечтал, обращался только со словами «дорогая». Я за эти две недели услышала столько комплиментов, сколько не слышала за всю свою жизнь! Все строилось на мелочах: однажды мы переписывались, он сказал, что пропадет на 15 минут - сходит на обед. Но вернулся уже через минуту. Я спросила, почему так быстро, даже чай ведь не успел выпить. А он ответил, что выпил только воды, чтобы было больше времени со мной пообщаться! Это было так трогательно, вы не представляете!

«Подумать не могла, что можно влюбиться в человека, ни разу его не увидев»

Письма о своих нежных чувствах Гарет чередовал со страшными рассказами о том, что происходит в Сирии: говорил, что там постоянно стреляют, ему хочется побыстрее уехать. Через две недели общения Гарет перешел к решительным действиям: написал Анне, что хочет на ней жениться.









- Сказал, что приедет в Беларусь, перед моими детьми станет на колено и попросит моей руки. Я согласилась. Хотя и подумать не могла, что можно влюбиться в человека за такой короткий срок, ни разу его не увидев! Правда, на следующий день я спохватилась: написала ему, что мне нужно подумать хотя бы три дня. Не хотелось, чтобы он считал меня легкомысленной. Гарет успокоил, сказал, что очень рад услышать мое «да».





Будущие молодожены стали строить планы: Гарет приедет в Беларусь, они с Анной поженятся, потом поедут в Америку на открытие собственной клиники Гарета, а жить будут в Беларуси…





- Была одна проблема: до окончания контракта у него оставалось два месяца. Чтобы контракт расторгнуть раньше срока, нужно получить разрешение. Он попросил меня написать своему начальнику в Коннектикут на военную базу. В письме нужно было указать, что я хочу заключить брак с таким-то врачом, - говорит Анна сквозь смех. - Это сейчас смешно, а тогда я это все воспринимала совершенно серьезно. Я отправила это письмо по электронной почте, мне пришел ответ с анкетой, которую я должна была заполнить: возраст, место работы, адрес.





Одной анкеты для расторжения контракта, конечно, было недостаточно: мужчина написал, что нужно будет немного заплатить. Но доступа к своим счетам у него пока нет.





- Я уточнила, сколько конкретно нужно, потому что пенсия у меня маленькая. Цифру он так и не назвал, но пообещал, что все вернет. Даже прислал мне фотографии своего паспорта - «вот, посмотри, я настоящий, я тебя не обманываю».









Мошенники специально делают ошибки в словах, чтобы жерта думала, что мужчина общается с ней с помощью переводчика - как это делал "Гарет" в переписке с нашей героиней.





У женщины закрались сомнения в том, что мужчина говорит правду. Все это время о своей переписке и возможном замужестве она никому не рассказывала, но в разговоре со знакомой из милиции описала ситуацию и показала фотографии паспорта «американца».





- Она мне сказала: «Вы что, верите в сказки? Паспорт ненастоящий. Это мошенник, не вздумайте перечислять ему деньги». Когда я поняла, что он аферист, мне было так обидно!

Нефтяник из Мексики, моряк из США, предприниматель из Лондона

Анне Владимировне повезло - она потеряла только время, но есть и другие истории, с более грустным финалом.





В этом году женщина из Слуцка познакомилась в интернете якобы с мексиканцем, который добывал нефть. Переписка переросла в отношения, мексиканец уговорил случчанку переехать к нему. Женщина перечислила жениху 60 тысяч долларов, чтобы он купил ей там недвижимость. После этого мужчина перестал отвечать на сообщения.









В апреле 2018 года женщине из Борисова в соцсети написал мужчина, представился 52-летним моряком из США. По легенде моряк временно работал в Таиланде, но контракт уже заканчивался, а для того, чтобы уехать, нужны деньги. Женщина моряку поверила и решила помочь: она должна была получить посылку и отправить ее в Таиланд. Чтобы забрать посылку, нужно было заплатить таможенные сборы - 41 тысячу долларов. Борисовчанка взяла взаймы у знакомых и даже оформила кредиты, чтобы перечислить нужную сумму. Благодарности за такую самоотверженность не последовало - общение моряк прекратил.





В начале 2019 года минчанка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств - он рассказал, что живет в Лондоне, работает предпринимателем. Возлюбленную англичанин пригласил жить к себе. Женщина согласилась и без лишних вопросов перечислила ему 11 900 долларов - деньги якобы нужны были на оформление документов и бронь жилья. Правда, оказалось, что примерно в это же время к тому же англичанину собралась и другая минчанка: она перечислила ему 4700 долларов…





По словам начальника отдела «Р» Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД, полковника милиции Василия Шупляка, 99% этих мошенников находятся за границей, причем за аккаунтом с фотографиями импозантного мужчины может скрываться кто угодно, в том числе и человек противоположного пола.





- Как правило, деньги уходят в другое государство: например, в Канаду, потом в Шри-Ланку, затем в США, потом в Нигерию. Отследить это очень сложно. Особых признаков, по которым мошенники вычисляют своих жертв в соцсетях, не существует - они пишут сразу сотням женщин: 99% из них отсеется, но кто-то на приманку все же клюнет. Если женщина демонстрирует в соцсетях, что одинока и ищет мужчину, это мошеннику поможет и сузит круг поиска. Иногда белоруски сами пишут на сайтах знакомств таким морякам.









ВОПРОС ПСИХОЛОГУ





Кто находится в зоне риска?





- Чаще всего на удочку мошенников попадаются слишком альтруистичные, очень доверчивые, впечатлительные, наивные, - объясняет Наталья Олифирович, кандидат психологических наук, гештальт-терапевт. - Готовы верить аферистам одинокие люди, которые очень хотят отношений. В зоне риска - и пожилые люди. Лучше общайтесь и встречайтесь с людьми, которых вы знаете, с которыми вы связаны хотя бы через несколько человек, которых можно найти. Старайтесь пресекать попытки вами манипулировать. Как это делать? Говорить нет незнакомцам, не соглашаться на сомнительные предложения, никогда не переводить деньги людям, которых вы не знаете и которые с вами познакомились в интернете.



