Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылся фестиваль документальных фильмов «Евразия.DOC». За четыре дня в столичных кинотеатрах покажут 28 картин.

Жители и гости белорусской столицы смогут не только посмотреть кино, но также пообщаться с его авторами. В этом году для участия в форуме пришло более 150 заявок из 17 стран, в том числе из Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Эстонии и США. Лучших выберет международное жюри.

«Отличие этого года – рост числа фильмов из Средней Азии. Это Казахстан, Кыргызстан. Это говорит о том, что фестиваль расширил свое поле деятельности и начал привлекать фильмы из стран, в которых, может быть, не так активно снимают кино», – сказал директор фестиваля Валерий Шеховцов.

В программе фестиваля также молодежный конкурс короткометражек. Его победители были определены накануне. Лучшей работой стала лента белорусского режиссера Ксении Лебедевой «Деревня Дудичи».