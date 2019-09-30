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В Минске открылся фестиваль документальных фильмов «Евразия.DOC»

01.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылся фестиваль документальных фильмов «Евразия.DOC». За четыре дня в столичных кинотеатрах покажут 28 картин. 

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Жители и гости белорусской столицы смогут не только посмотреть кино, но также пообщаться с его авторами. В этом году для участия в форуме пришло более 150 заявок из 17 стран, в том числе из Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Эстонии и США. Лучших выберет международное жюри. 

«Отличие этого года – рост числа фильмов из Средней Азии. Это Казахстан, Кыргызстан. Это говорит о том, что фестиваль расширил свое поле деятельности и начал привлекать фильмы из стран, в которых, может быть, не так активно снимают кино», – сказал директор фестиваля Валерий Шеховцов. 

В программе фестиваля также молодежный конкурс короткометражек. Его победители были определены накануне. Лучшей работой стала лента белорусского режиссера Ксении Лебедевой «Деревня Дудичи». 



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Теги: Минск
 
 
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За четыре дня в столичных кинотеатрах покажут 28 картин.
 
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