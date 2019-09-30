Начал работу единый оператор нефтепровода «Дружба»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские операторы нефтепроводной системы «Дружба» с 1 октября объединены в одну компанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

По мнению специалистов, такая реорганизация позволит создать более рациональную систему управления. В перспективе же, объединение должно обеспечить реализацию проектов по развитию системы, в том числе для диверсификации поставок сырья на НПЗ и расширению возможностей для хранения нефти.