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Начал работу единый оператор нефтепровода «Дружба»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские операторы нефтепроводной системы «Дружба» с 1 октября объединены в одну компанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
По мнению специалистов, такая реорганизация позволит создать более рациональную систему управления. В перспективе же, объединение должно обеспечить реализацию проектов по развитию системы, в том числе для диверсификации поставок сырья на НПЗ и расширению возможностей для хранения нефти.
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Новости Беларуси. Белорусские операторы нефтепроводной системы «Дружба» с 1 октября объединены в одну компанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ По...
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