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С 1 октября безработные будут платить за отопление «по полной»

01.10.2019 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С первого октября гражданам не занятым в экономике плату за отопления начисляют «по полной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, чтобы жировка потяжелела, безработным должен быть её получатель, то есть собственник или наниматель жилья.

С 1 октября безработные будут платить за отопление «по полной»

В противном случае стоимость подогрева воды и отопления рассчитывается по субсидируемому тарифу. Если плательщик окажется в категории неработающих, то ему и его жильцам в квартире плата будет начисляться на основе их долей. Специалисты подсчитали, что в среднем не занятый в экономике переплатит за ЖКУ примерно 21 рубль. Хотя переплата может быть и больше. Всё зависит от количества прописанных и израсходованной энергии.

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Новости Беларуси. С первого октября гражданам не занятым в экономике плату за отопления начисляют «по полной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но,...
 
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