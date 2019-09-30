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Новости экономики за 01.10.2019

01.10.2019 21:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 октября в Минске на площадке Футбольного манежа открылась ежегодная белорусская транспортная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 01.10.2019

География участников охватывает 11 стран, в числе которых Австрия, Италия, Китай, Россия, Швейцария и многие другие. Международная часть форума помимо обширной деловой программы включает в себя специализированную выставку. Свои возможности представят более 70 организаций, оказывающих услуги в области транспорта и логистики.

КЛАЙПЕДСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ БУДЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРУЗОВ ИЗ БЕЛАРУСИ

Новости экономики за 01.10.2019

Клайпедский порт намерен инвестировать в инфраструктуру для привлечения грузов из нашей страны. Сейчас литовская гавань входит в топ-5 по обороту на Балтийском море и этот показатель ежегодно увеличивается примерно на 7 %.

С 1 октября безработные будут платить за отопление «по полной»

Хорошими темпами растёт и поток из Беларуси. Сейчас это почти 15 миллионов тонн в год. Несмотря на такие цифры, дирекция порта и государство решили инвестировать в улучшение условий для белорусских партнёров. Программа очень амбициозна и рассчитана на ближайшие четыре года. Помимо прочего она предусматривает даже строительство новых причалов и углубление акватории.

Начал работу единый оператор нефтепровода «Дружба»

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 1 октября в Минске на площадке Футбольного манежа открылась ежегодная белорусская транспортная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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