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В Пинске на ходу загорелась фура
01.10.2019 21:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Возгорание произошло на пересечении улиц Брестской и Черняховского.
Фото с места происшествия прислали наши читатели
30 сентября в районе 13.57 на пульт
На место происшествия выехало два отделения на АЦ и бригада скорой помощи.
В 14.01 очаг возгорания был ликвидирован. Обошлось без жертв. Причина возгорания будет устанавливаться Пинским ГОВД.
Посмотреть за работой спасателей собрались горожане. Среди очевидцев происшествия были и юные пинчане, которые возвращались домой после школы.
Видео предоставлено очевидцем Николаем Малышевым:
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Возгорание произошло на пересечении улиц Брестской и Черняховского. Фото с места происшествия прислали наши читатели 30 сентября в районе 13.57 на пульт МЧС...
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