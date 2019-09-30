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В Пинске на ходу загорелась фура

01.10.2019 21:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Возгорание произошло на пересечении улиц Брестской и Черняховского.

В Пинске на ходу загорелась фура

Фото с места происшествия прислали наши читатели

30 сентября в районе 13.57 на пульт МЧС поступило сообщение, что на улице Брестской произошло возгорание движущегося большегруза МАN, в нём горела кабина.

На место происшествия выехало два отделения на АЦ и бригада скорой помощи.

В 14.01 очаг возгорания был ликвидирован. Обошлось без жертв. Причина возгорания будет устанавливаться Пинским ГОВД.

Посмотреть за работой спасателей собрались горожане. Среди очевидцев происшествия были и юные пинчане, которые возвращались домой после школы.

В Пинске на ходу загорелась фура

В Пинске на ходу загорелась фура

В Пинске на ходу загорелась фура

Видео предоставлено очевидцем Николаем Малышевым:

 
 
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  Возгорание произошло на пересечении улиц Брестской и Черняховского. Фото с места происшествия прислали наши читатели 30 сентября в районе 13.57 на пульт МЧС...
 
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