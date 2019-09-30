Республиканская акция МЧС «Молодёжь за безопасность» продолжается

Источник материала: Виртуальный Брест

Республиканская акция МЧС «Молодёжь за безопасность», стартовавшая 23 сентября, продолжается, а вместе с ней визиты спасателей к гражданам. Сотрудники Брестского городского отдела по ЧС активно посещают одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны. По-прежнему первостепенная цель – забота о населении, в данном случае спасатели проверяют исправность электроприборов в домах, состояние печей, устанавливают пожарные извещатели, помогают в заготовке дров, уборке территорий.





Очередной рейд сотрудники МЧС провели в Международный день пожилых людей с представителями БРСМ , активистами БМООСП, социальными работниками. Домов одиноко проживающих пенсионеров в списке было немало. А как иначе – забота о людях преклонных лет – всегда была одной из первоочередных задач спасателей.





Пенсионер Юрий Константинович, к которому заглянула в гости рейдовая группа, обрадовался визиту гостей. Спасатели неоднократно помогали мужчине в наведении порядка на территории, об ответственных «тимуровцах» мужчина знает не понаслышке. Пенсионер проживает один, уследить за всем – задача не из лёгких. А потому вклад огнеборцев всегда весьма кстати. Сотрудники МЧС и волонтёры освободили от сухой растительности и мусора территорию, вскопали участок, покрасили газовую трубу, проверили на соблюдение требований безопасности и жильё брестчанина. Обнаружив, что печь хозяина нуждается в ремонте, сообщили о проблеме компетентным органам.





С особой радостью встречал рейдовую группу 90-летний одиноко проживающий пенсионер Анатолий Михайлович по улице Луговой. В комнате пожилого человека был установлен пожарный извещатель. Сотрудник МЧС не преминул напомнить мужчине правила пожарной безопасности и номера службы спасения 101 и 112. На дворовой территории брестчанина был наведён порядок и чистота.