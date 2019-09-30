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Брестчан просят высказаться по актуальным вопросам доступности банных услуг

01.10.2019 21:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» изучает мнение жителей и гостей Брестской области по актуальным вопросам доступности банных услуг населению.

Брестчан просят высказаться по актуальным вопросам доступности банных услуг

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