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Брестчан просят высказаться по актуальным вопросам доступности банных услуг
01.10.2019 21:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» изучает мнение жителей и гостей Брестской области по актуальным вопросам доступности банных услуг населению.
Заполнить анкету с вопросами можно ниже:
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Государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» изучает мнение жителей и гостей Брестской области по...
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