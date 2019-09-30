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Пашинян и Лукашенко обсудили в Ереване предстоящий саммит ЕАЭС
01.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В преддверии саммита ЕАЭС в Ереване уже прошли первые встречи. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял президента Беларуси Александра Лукашенко, передает «МИР 24».
«Я думаю, что это действительно очень важное заседание, потому что с октября вступает в силу Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, а завтра мы готовимся подписать аналогичное соглашение с
«Должен вам сказать, что это, наверное, первый случай, когда буквально за год вы смогли не просто продвинуться, а выработать соответствующее соглашение. Откровенно говоря, Сингапур должен быть благодарен Армении за такое соглашение. Но это соглашение на пользу всем государствам, в противном случае никто бы не рассматривал его, поэтому в очень оптимальные, разумные сроки было выработано это соглашение», – сказал в свою очередь белорусский лидер.
Разговор также зашел о двустороннем сотрудничестве Армении и Беларуси. Собеседники назвали его продуктивным и отметили хорошие темпы роста товарооборота между Минском и Ереваном.
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Разговор также зашел о двустороннем сотрудничестве Армении и Беларуси.
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