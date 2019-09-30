ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фильм «Знак равенства» Игоря Позняка открывал фестиваль «Евразия. DOC»

01.10.2019 21:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Они пишут историю. 1 октября в Минске стартует 4-й Фестиваль документального кино «Евразия. DOC», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году на него было подано рекордное количество заявок – более 150 из 17 стран.

Фильм «Знак равенства» Игоря Позняка открывал фестиваль «Евразия. DOC»

Но для программы отобраны лишь 28 фильмов. Один из них – работа нашего коллеги Игоря Позняка. Показом его фильма «Знак равенства» и открывается фестиваль. Главные герои – молодая пара. Он – из Беларуси, она – из России. Свою семью они строят на простых ценностях: доверие, понимание, равенство. Такой же основы требует и прочный союз двух государств.

Фильм «Знак равенства» Игоря Позняка открывал фестиваль «Евразия. DOC»

Виталий Винцевич, герой фильма «Знак равенства»:
Это самый главный пример и продукт того, что значат союзы и компромиссы. Мне кажется, это основополагающие моменты, которые должны быть в семье, при взаимоотношении государства.

Фильм «Знак равенства» Игоря Позняка открывал фестиваль «Евразия. DOC»

Галина Сапожникова, председатель международного медиаклуба (Россия):
У нас будет совершенно уникальный такой подбор очень душевных фильмов, в которых переплетаются судьбы людей, стран. Только что все камеры нацелились на самого главного крохотного героя – такого плода российско-белорусской любви. Этот фильм мы сегодня увидим. Маленький мальчик как символ отношений.

Фильм «Знак равенства» Игоря Позняка открывал фестиваль «Евразия. DOC»

Фильм «Знак равенства» Игоря Позняка открывал фестиваль «Евразия. DOC»

Фестиваль продлится до конца недели. Его основной площадкой в Минске станет кинотеатр «Беларусь». «Евразия. DOC» – это чуть больше, чем только документальное кино. Зрителей ждут творческие встречи с авторами и профессиональные мастер-классы.

Люди в материале: Галина Сапожникова, Виталий Винцевич
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Они пишут историю. 1 октября в Минске стартует 4-й Фестиваль документального кино «Евразия. DOC», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Надо снимать барьеры». Завершился саммит ЕАЭС: что обсуждали за круглым столом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика