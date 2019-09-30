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Фильм «Знак равенства» Игоря Позняка открывал фестиваль «Евразия. DOC»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Они пишут историю. 1 октября в Минске стартует 4-й Фестиваль документального кино «Евразия. DOC», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году на него было подано рекордное количество заявок – более 150 из 17 стран.
Но для программы отобраны лишь 28 фильмов. Один из них – работа нашего коллеги Игоря Позняка. Показом его фильма «Знак равенства» и открывается фестиваль. Главные герои – молодая пара. Он – из Беларуси, она – из России. Свою семью они строят на простых ценностях: доверие, понимание, равенство. Такой же основы требует и прочный союз двух государств.
Виталий Винцевич, герой фильма «Знак равенства»:
Галина Сапожникова, председатель международного медиаклуба (Россия):
Фестиваль продлится до конца недели. Его основной площадкой в Минске станет кинотеатр «Беларусь». «Евразия. DOC» – это чуть больше, чем только документальное кино. Зрителей ждут творческие встречи с авторами и профессиональные мастер-классы.
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Новости Беларуси. Они пишут историю. 1 октября в Минске стартует 4-й Фестиваль документального кино «Евразия. DOC», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019...
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