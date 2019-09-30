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«Надо снимать барьеры». Завершился саммит ЕАЭС: что обсуждали за круглым столом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в переговорах принял Президент Беларуси. В центре внимания лидеров было больше десятка тем. Это дальнейшее развитие интеграционных процессов, экономика, финансы, энергетика. Обсудили главы государств и международную повестку дня.
Ряд инициатив озвучила белорусская сторона. Так, Александр Лукашенко предложил активнее развивать сотрудничество ЕАЭС с Евросоюзом и странами дальней дуги, где наши товары и услуги пока мало узнаваемы. Подключиться к этому направлению мог бы и Евразийский банк развития. О чём ещё шла речь за круглым столом и не только? И какое будущее ждет евразийскую интеграцию?
Уже с самого утра на проспект Баграмяна, 26 приезжают представительные кортежи и пресса. Здание из желтого туфа – государственная резиденция первых лиц Армении. В этих стенах принимались многие важные решения. А сегодня в Ереване прозвучать мнения о будущем и настоящем Евразийской интеграции.
Одним из первых на форум прибывает Александр Лукашенко. Президента Беларуси приветствует Никол Пашинян. Лидеры даже обменялись репликами, но основные переговоры впереди. Тем временем, в резиденцию прибывают и другие участники форума. Кстати, до последнего держал интригу Владимир Путин, и свой приезд подтвердил буквально в последний момент.
Ольга Коршун, корреспондент:
Эксперты отмечают: в последнее время темпы интеграции замедлились Во многом ситуация в ЕАЭС зависит от мировой конъюнктуры. Торговые войны, санкций – мировая экономика уже в этом году может потерять миллионы долларов. Но, конечно, и внутри Союза есть сдерживающий фактор – это барьеры и изъятия в торговле. Для любой страны они не проходят безболезненно, а наша экономика еще и ориентирована на экспорт.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
К появлению препятствий приводят многие факторы. К примеру, страны не всегда строго следуют дорожной карте сотрудничества или поддерживают национальные товары, создают дополнительный контроль на границах. А еще на прошлом саммите в Казахстане наша страна предложила провести серьезную ревизию отношений. В том числе пересмотреть и Союзный договор. Ведь к 2025 ЕАЭС должен работать как часы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В 2020 году Беларусь примет председательство в нашем Союзе. И мы готовимся со всей серьезностью. ЕАЭС – очень молодое образование. В его развитие нужно вложить еще много сил и средств.
Главный вектор, конечно, экономика. А здесь работы хоть отбавляй. К примеру, для нашей страны важным оставался вопрос распределения ввозных таможенных пошлин. Беларусь поднимала эту тему не раз. А между прочим решение вопроса принесет нашей стране ощутимую прибыль. Уже есть предварительные договоренности
Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Несмотря на то, что в ЕАЭС между странами возникают спорные вопросы, для третьих стран притягательность объединения только растет. В 2018 году Молдова получила статус наблюдателя. А в этом за столом переговоров сразу 2 приглашенных гостя. Президент Ирана и премьер-министр Сингапура. С этими странами ЕАЭС будет торговать на особых условиях. В целом сотрудничать с объединением готовы несколько десятков стран.
Александр Лукашенко:
С удовлетворением отмечаем готовность к заключению договора о свободной торговле с Сербией. В октябре вступает в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китайской Народной Республикой. Подписанный в июне документ об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР, позволит ускорить прохождение грузов.
Зона свободной торговли между ЕАЭС и Ираном начнет действовать уже в октябре. А во время саммита такое же соглашение подписали с Сингапуром. Азиатского тигра – так называют эту страну за бурный рост экономики – привлекают торговые возможности ЕАЭС.
За столом переговоров сегодня звучали разные мнения, как сделать работу Союза более эффективной. К примеру, максимально использовать расчеты в национальных валютах. Этот тезис как раз в духе концепции создания общего финансового рынка, которую также утвердили на заседании в Ереване.
Владимир Путин, президент России:
Хорошими темпами идет процесс совершенствования союзного законодательства в сфере энергетики. Рассчитываем, что уже в ближайшее время вступят в силу договоренности по формированию единого электроэнергетического рынка.
Заседание Высшего экономического совета завершилось подписание документов, которые станут основной для дальнейшего сотрудничества. Их больше десятка. А в кулуарах саммита Александр Лукашенко ответил на вопросы журналиста телеканала «Россия 1». Он интересовался мнением главы белорусского государства, как эффективно построить работу в ЕАЭС.
Александр Лукашенко:
В честь пятилетия Союза главы государств получили в подарок памятные монеты. Сувенир со смыслом. Ведь в итоге ЕАЭС должен принести выгоду всем участникам. Кстати, на следующий саммит ЕАЭС пройдет в декабре в Санкт-Петербурге. А Минск в свою очередь примет Евразийский экономический форум.
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Новости Беларуси. Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в переговорах...
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