|
«Забыла про таблетки». Пенсионеры в Горках занялись скандинавской ходьбой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси отмечают день пожилого человека. Пенсионеры в Горках Могилевской области решили пойти в разрез общепринятому мнению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они большим строем прошли по улицам райцентра с нордическими палками в руках. Популярность скандинавской ходьбы в Горках постоянно растёт. За последнее время не меньше 400 жителей района присоединились к клубу любителей этого вида спорта.
Николай Решецкий гордо замыкает женский строй. Один из троих мужчин в клубе скандинавской ходьбы в Горках, в прошлом – доцент кафедры биохимии растений.
Николай Решецкий, участник клуба скандинавской ходьбы:
Клуб скандинавской ходьбы в Горках появился три года назад. Его руководитель Людмила Кравцова прошла тренерские курсы в столице. За это время обучила 400 человек. Но это, уверена Людмила, далеко не предел.
Людмила Кравцова, руководитель клуба скандинавской ходьбы:
Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:
Инвентарь для скандинавской ходьбы ограничивается специальными палками, с виду похожими на лыжные. И, как показывает практика, возраст для занятий не помеха. Даже наоборот, только польза. Ведь прогулки по-скандинавски проходят строго на свежем воздухе. Самой старшей участнице Горецкого клуба – 72 года.
Мария Сергеева, участница клуба скандинавской ходьбы:
В День пожилого человека, участники клуба скандинавской ходьбы решили удивить жителей Горок своими умениями и позитивом. К флешмобу в ботаническом саду подключился каждый прохожий. Активные пенсионеры с удовольствием провели мастер-класс всем желающим.
Яна Шалангина, студентка БГСХА:
Роман Шпургалов, студент БГСХА:
Татьяна Сачивко, заведующая ботаническим садом БГСХА:
На самом деле, эти активные пенсионеры и шерстяные носки вяжут внукам, и сериал посмотреть на уютном диване не прочь. Только активный образ жизни у них на первом месте. Любители скандинавской ходьбы свои занятия не прекращают даже зимой. Так что свое звание, которым удостоила райцентр Всемирная организация здравоохранения «Здоровый город», Горки оправдывают с лихвой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси отмечают день пожилого человека. Пенсионеры в Горках Могилевской области решили пойти в разрез общепринятому мнению, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)