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«Забыла про таблетки». Пенсионеры в Горках занялись скандинавской ходьбой

01.10.2019 22:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают день пожилого человека. Пенсионеры в Горках Могилевской области решили пойти в разрез общепринятому мнению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они большим строем прошли по улицам райцентра с нордическими палками в руках. Популярность скандинавской ходьбы в Горках постоянно растёт. За последнее время не меньше 400 жителей района присоединились к клубу любителей этого вида спорта.

Теперь в их числе и Ирина Недобоева.

«Забыла про таблетки». Пенсионеры в Горках занялись скандинавской ходьбой

Николай Решецкий гордо замыкает женский строй. Один из троих мужчин в клубе скандинавской ходьбы в Горках, в прошлом – доцент кафедры биохимии растений.

«Забыла про таблетки». Пенсионеры в Горках занялись скандинавской ходьбой

Николай Решецкий, участник клуба скандинавской ходьбы:
Мне 72 года, но я себя пожилым не считаю. Оптимизм и веселье !

«Забыла про таблетки». Пенсионеры в Горках занялись скандинавской ходьбой

Клуб скандинавской ходьбы в Горках появился три года назад. Его руководитель Людмила Кравцова прошла тренерские курсы в столице. За это время обучила 400 человек. Но это, уверена Людмила, далеко не предел.

«Забыла про таблетки». Пенсионеры в Горках занялись скандинавской ходьбой

Людмила Кравцова, руководитель клуба скандинавской  ходьбы:
Хотелось бы, чтобы наш город Горки стал столицей скандинавской ходьбы в Беларуси. Потому что у нас прекрасный рельеф. И очень много людей хотят заниматься этим видом двигательной активности.

«Забыла про таблетки». Пенсионеры в Горках занялись скандинавской ходьбой

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:
Оказывается, скандинавская ходьба – это не так уж сложно. Держим темп, ровно спину, шагаем с пятки на носок. Поклонники этого фитнеса уверены: всего час занятий в день гарантируют заряд бодрости и хорошего настроения.

«Забыла про таблетки». Пенсионеры в Горках занялись скандинавской ходьбой

Инвентарь для скандинавской ходьбы ограничивается специальными палками, с виду похожими на лыжные. И, как показывает практика, возраст для занятий не помеха. Даже наоборот, только польза. Ведь прогулки по-скандинавски проходят строго на свежем воздухе. Самой старшей участнице Горецкого клуба – 72 года.

«Забыла про таблетки». Пенсионеры в Горках занялись скандинавской ходьбой

Мария Сергеева, участница клуба скандинавской  ходьбы:
Как только я начала заниматься скандинавской ходьбой, я практически забыла про таблетки от давления.

«Забыла про таблетки». Пенсионеры в Горках занялись скандинавской ходьбой

В День пожилого человека, участники клуба скандинавской ходьбы решили удивить жителей Горок своими умениями и позитивом. К флешмобу в ботаническом саду подключился каждый прохожий. Активные пенсионеры с удовольствием провели мастер-класс всем желающим.
«Забыла про таблетки». Пенсионеры в Горках занялись скандинавской ходьбой

Яна Шалангина, студентка БГСХА:
Молодцы. Держат себя в форме. И самое главное, что они это делают с улыбкой на лице. Им это нравится.

«Забыла про таблетки». Пенсионеры в Горках занялись скандинавской ходьбой

Роман Шпургалов, студент БГСХА:
У меня бабушка и дедушка занимаются в основном огородом. Я им посоветую заняться этим видом спорта. Даже со своей стипендии куплю им эти палки.

«Забыла про таблетки». Пенсионеры в Горках занялись скандинавской ходьбой

Татьяна Сачивко, заведующая ботаническим садом БГСХА:
Я таких женщин приветствую, поддерживаю. Я им немножко даже завидую. Не знаю, буду ли я в этом возрасте такая же активная. Это большой плюс, что наши женщины хотят заниматься чем-то для души.

«Забыла про таблетки». Пенсионеры в Горках занялись скандинавской ходьбой

На самом деле, эти активные пенсионеры и шерстяные носки вяжут внукам, и сериал посмотреть на уютном диване не прочь. Только активный образ жизни у них на первом месте. Любители скандинавской ходьбы свои занятия не прекращают даже зимой. Так что свое звание, которым удостоила райцентр Всемирная организация здравоохранения «Здоровый город», Горки оправдывают с лихвой.

Люди в материале: Ирина Недобоева, Татьяна Сачивко, Роман Шпургалов, Яна Шалангина, Людмила Кравцова, Николай Решецкий
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси отмечают день пожилого человека. Пенсионеры в Горках Могилевской области решили пойти в разрез общепринятому мнению, сообщили в...
 
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