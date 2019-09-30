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«Почти 5 лет без больничных». В Минске стартует вакцинация против гриппа

01.10.2019 22:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске стартует вакцинация против гриппа. Первыми позаботились о своем здоровье и показали пример горожанам работники Мингорисполкома,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

«Почти 5 лет без больничных». В Минске стартует вакцинация против гриппа

В целом прививать минчан начали с конца сентября. Уже от гриппа профилактическим уколом защитились порядка 15 тысяч человек. Кстати, в этом году план увеличен: необходимо охватить вакцинацией более 760 тысяч жителей столицы. Врачи советуют всем желающим пройти процедуру в течение двух месяцев.

«Почти 5 лет без больничных». В Минске стартует вакцинация против гриппа

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
На протяжении уже 3 лет вся моя семья прививается, а я сам – уже 5-й год подряд. При этом без больничных практически 5 лет работаю.

«Почти 5 лет без больничных». В Минске стартует вакцинация против гриппа

Нелли Гиндюк, главный санитарный врач Минска:
Наиболее важным периодом для проведения вакцинации является октябрь – ноябрь. Потому что иммунитет вырабатывается в течение 2-3 недель и действует у каждого человека от 6 до 12 месяцев.

«Почти 5 лет без больничных». В Минске стартует вакцинация против гриппа

Пройти вакцинацию можно как на предприятиях, так и в поликлиниках. Кстати, благодаря этой процедуре против гриппа в прошлом сезоне удалось избежать более 50 тысяч случаев гриппа.

Люди в материале: Артем Цуран, Нелли Гиндюк
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске стартует вакцинация против гриппа. Первыми позаботились о своем здоровье и показали пример горожанам работники...
 
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