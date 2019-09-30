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«Почти 5 лет без больничных». В Минске стартует вакцинация против гриппа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске стартует вакцинация против гриппа. Первыми позаботились о своем здоровье и показали пример горожанам работники Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В целом прививать минчан начали с конца сентября. Уже от гриппа профилактическим уколом защитились порядка 15 тысяч человек. Кстати, в этом году план увеличен: необходимо охватить вакцинацией более 760 тысяч жителей столицы. Врачи советуют всем желающим пройти процедуру в течение двух месяцев.
Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Нелли Гиндюк, главный санитарный врач Минска:
Пройти вакцинацию можно как на предприятиях, так и в поликлиниках. Кстати, благодаря этой процедуре против гриппа в прошлом сезоне удалось избежать более 50 тысяч случаев гриппа.
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Новости Беларуси. В Минске стартует вакцинация против гриппа. Первыми позаботились о своем здоровье и показали пример горожанам работники...
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