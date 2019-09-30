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В Беларуси начался сезон клюквы: как лучше собирать ягоду?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Минщине самый разгар сезона сбора клюквы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
По словам специалистов, урожай в этом году неплохой. Этому поспособствовало дождливое лето. Ягоду можно собирать до весны, и наибольшей спелости она достигает как раз после морозов. В основном клюква растет на болоте, поэтому следует помнить и правила безопасности.
Евгений Душевский, мастер леса Фалического лесничества Стародорожского опытного лесхоза:
Клюква – одна из самых полезных лесных ягод. Она укрепляет иммунитет и эффективно помогает бороться с различными инфекциями.
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Новости Беларуси. На Минщине самый разгар сезона сбора клюквы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По словам специалистов, урожай в этом году неплохой. Этому...
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