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В Беларуси начался сезон клюквы: как лучше собирать ягоду?

01.10.2019 22:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Минщине самый разгар сезона сбора клюквы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Беларуси начался сезон клюквы: как лучше собирать ягоду?

По словам специалистов, урожай в этом году неплохой. Этому поспособствовало дождливое лето. Ягоду можно собирать до весны, и наибольшей спелости она достигает как раз после морозов. В основном клюква растет на болоте, поэтому следует помнить и правила безопасности.

В Беларуси начался сезон клюквы: как лучше собирать ягоду?

Евгений Душевский, мастер леса Фалического лесничества Стародорожского опытного лесхоза:
Рекомендуется руками собирать, потому что при этом сохраняется сама ягода, но есть люди, которые собирают приспособлением для сбора ягод. Ими тоже можно собирать, но чтобы расстояние между зубьями было не более 5 миллиметров.

В Беларуси начался сезон клюквы: как лучше собирать ягоду?

Клюква – одна из самых полезных лесных ягод. Она укрепляет иммунитет и эффективно помогает бороться с различными инфекциями.

Люди в материале: Евгений Душевский
 
 
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Новости Беларуси. На Минщине самый разгар сезона сбора клюквы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По словам специалистов, урожай в этом году неплохой. Этому...
 
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