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«На подкорке страх существует». Пресс-тур российских журналистов по Чернобылю

01.10.2019 21:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как получить чистое молоко, производить элитные сыры, развивать солнечную энергетику и научный туризм, а ещё стабильно повышать рождаемость в условиях территорий с повышенной плотностью радиационного загрязнения?

«На подкорке страх существует». Пресс-тур российских журналистов по Чернобылю

За ответами на непростые вопросы в Беларусь на волне популярности чернобыльской тематики приехали российские журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие мифы надеются развенчать корреспонденты и блогеры? Выяснял Александр Добриян.

«На подкорке страх существует». Пресс-тур российских журналистов по Чернобылю

Молоко не просто продукт первой необходимости, но ещё и одна из основных статей белорусского экспорта в Российскую Федерацию. Гомельские молочники в соседнюю страну поставляют львиную часть своей продукции и не скрывают: сырьевая зона в том числе и на пострадавших территориях.

«На подкорке страх существует». Пресс-тур российских журналистов по Чернобылю

«На подкорке страх существует». Пресс-тур российских журналистов по Чернобылю

О том, что белорусские нормативы строже стандартов Таможенного союза и даже принятых в Европе, сказано не раз. Столько же говорили и о технологиях получения чистых кормов, молока и готовых продуктов питания на пострадавших территориях. Но как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А ещё лучше попробовать. Момент истины - дегустация.

«На подкорке страх существует». Пресс-тур российских журналистов по Чернобылю

Алёна Прошина, шеф-редактор службы новостей медиахолдинга «Вечерняя Москва»:
Когда мне сообщили, что я поеду в пресс-тур сюда, то мои коллеги немного смутились. Потому что, где-то на подкорке, страх какой-то существует. Я буду рада рассказать своим коллегам, что нет ничего опасного и страшного.

«На подкорке страх существует». Пресс-тур российских журналистов по Чернобылю

После выхода в свет целого ряда сериалов чернобыльская тема снова в мировом тренде. И как оказалось, существует дефицит объективной, а главное актуальной информации, которую зачастую заменяют домыслы и откровенная фантастика.

«На подкорке страх существует». Пресс-тур российских журналистов по Чернобылю

Дмитрий Виноградов, специальный корреспондент информационного агентства «Россия Сегодня»:
В результате информация искажённая. Всё на уровне мифов и компьютерных игр. Мне кажется, что Беларусь правильно делает, что приоткрывает завесу. И мне понравилось, что все под контролем. Это цивилизованный путь. Не просто люди лезут и сувениры добывают с Чернобыльской АЭС, а все под контролем специалистов. Надеюсь, наше представление будет объективным, и мы сможем эту картинку донести читателям.

«На подкорке страх существует». Пресс-тур российских журналистов по Чернобылю

На предложение поучаствовать в тематическом пресс-туре  отозвались десятки российских изданий и интернет-блогеры. Своими глазами они увидят всё от «тридцатикилометровой зоны отчуждения», до динамично развивающихся  белорусских регионов.

«На подкорке страх существует». Пресс-тур российских журналистов по Чернобылю

Александр Добриян, корреспондент:
В ближайшие несколько дней им предстоит посетить Полесский радиационно-экологический заповедник, целый ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий, медицинских учреждений, расположенных на пострадавших территориях. Организаторы подчёркивают: закрытых тем для обсуждения просто не существует. Журналистам предоставят всю интересующую их информацию.

Люди в материале: Александр Добриян, Алёна Прошина, Дмитрий Виноградов
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Как получить чистое молоко, производить элитные сыры, развивать солнечную энергетику и научный туризм, а ещё стабильно повышать рождаемость в...
 
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