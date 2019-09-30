|
«На подкорке страх существует». Пресс-тур российских журналистов по Чернобылю
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как получить чистое молоко, производить элитные сыры, развивать солнечную энергетику и научный туризм, а ещё стабильно повышать рождаемость в условиях территорий с повышенной плотностью радиационного загрязнения?
За ответами на непростые вопросы в Беларусь на волне популярности чернобыльской тематики приехали российские журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молоко не просто продукт первой необходимости, но ещё и одна из основных статей белорусского экспорта в Российскую Федерацию. Гомельские молочники в соседнюю страну поставляют львиную часть своей продукции и не скрывают: сырьевая зона в том числе и на пострадавших территориях.
О том, что белорусские нормативы строже стандартов Таможенного союза и даже принятых в Европе, сказано не раз. Столько же говорили и о технологиях получения чистых кормов, молока и готовых продуктов питания на пострадавших территориях. Но как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А ещё лучше попробовать. Момент истины - дегустация.
Алёна Прошина, шеф-редактор службы новостей медиахолдинга «Вечерняя Москва»:
После выхода в свет целого ряда сериалов чернобыльская тема снова в мировом тренде. И как оказалось, существует дефицит объективной, а главное актуальной информации, которую зачастую заменяют домыслы и откровенная фантастика.
Дмитрий Виноградов, специальный корреспондент информационного агентства «Россия Сегодня»:
На предложение поучаствовать в тематическом пресс-туре отозвались десятки российских изданий и интернет-блогеры. Своими глазами они увидят всё от «тридцатикилометровой зоны отчуждения», до динамично развивающихся белорусских регионов.
Александр Добриян, корреспондент:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Как получить чистое молоко, производить элитные сыры, развивать солнечную энергетику и научный туризм, а ещё стабильно повышать рождаемость в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)