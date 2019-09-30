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Минск лидирует в топе городов СНГ для путешествий осенью

01.10.2019 22:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск туристический. Столица Беларуси лидирует в десятке лучших городов СНГ для осенних путешествий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первую тройку популярных городов занимают вместе с Минском занимают Нур-Султан и Ереван. Затем – Алматы и Баку.

Минск лидирует в топе городов СНГ для путешествий осенью

В топ-10 городов для путешествий также вошли столицы Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Те, кто путешествует самостоятельно, приезжают в города СНГ осенью в среднем на два-три выходных дня.

Минск лидирует в топе городов СНГ для путешествий осенью

Организованные группы выбирают туры на неделю. Минск и Ереван популярны для поездок на выходные, Астана и Баку – для шопинга.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск туристический. Столица Беларуси лидирует в десятке лучших городов СНГ для осенних путешествий, сообщили в программе «Столичные...
 
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