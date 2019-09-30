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В рамках переговоров по Украине подписана «формула Штайнмайера»

01.10.2019 22:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередной раунд переговоров трёхсторонней контактной группы по Украине в Минске принёс давно ожидаемое решение – подписана так называемая «формула Штайнмайера» – механизм политического урегулирования конфликта на Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В рамках переговоров по Украине подписана «формула Штайнмайера»

По итогам дискуссий принято два важных решения: все пять сторон-участников переговоров письменно подтвердили текст «формулы Штайнмайера». Согласовано и дальнейшее включение её в украинское законодательство. И определена конкретная дата – 7 октября. Время, когда стороны должны возобновить разведение сил и средств на участках Золотое и Петровское.

В рамках переговоров по Украине подписана «формула Штайнмайера»

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трёхсторонней контактной группе:
Эти два важных шага были сделаны по требованию «нормандской четвёрки», и я надеюсь, этим ТКГ содействует дальнейшей работе в «нормандском формате».

В рамках переговоров по Украине подписана «формула Штайнмайера»

Подписание документа открывает путь к проведению саммита глав государств «нормандского формата». Следующее заседание трёхсторонней контактной группы по Украине пройдёт через две недели в Минске.

Люди в материале: Мартин Сайдик
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Очередной раунд переговоров трёхсторонней контактной группы по Украине в Минске принёс давно ожидаемое решение – подписана так называемая...
 
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