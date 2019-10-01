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Даже после развода основатель Amazon остался самым богатым человеком Америки

01.10.2019 22:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основатель и глава транснациональной технологической компании Amazon Джефф Безос возглавил список 400 самых богатых американцев 2019 года. Об этом сообщил во вторник журнал Forbes в преддверии публикации ежегодного рейтинга.


Джеф Безос. Фото: Reuters

Сообщается, что состояние Безоса насчитывает 114 миллиардов долларов. Это на 46 миллиардов долларов меньше, чем год назад, когда капитал основателя Amazon оценивался в 160 миллиардов долларов. В прошлом году Безос возглавлял рейтинг Forbes самых богатых американцев. По версии журнала, он также самый богатый человек в мире.

Состояние Безоса сократилось после состоявшегося развода. Маккензи и Джефф Безос официально развелись летом этого года, в браке супруги состояли 25 лет. После развода Безос оставил супруге 4% Amazon. Тогда эта доля оценивалась в 38,3 миллиарда долларов.

Позднее Маккензи Безос решила пожертвовать половину своего состояния на благотворительность. Джефф Безос похвалил бывшую супругу за такое решение и признался, что гордится ею.

Рейтинг 400 самых богатых американцев 2019 года Forbes опубликует 2 октября.

 
 
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Состояние основателя Amazon сократилось, но это не помешало ему остаться лидером рейтинга. После бракоразводного процесса бывшей супруге отошли 4% Amazon.
 
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