В Минске узнают о коммерческом применении космоса

Уникальная конференция о любительском космосе и новом космическом бизнесе пройдет в Минске 5-6 октября.

На конференции выступят SpaceIL из Израиля, аппарат которых стал первым в истории аппаратом частной компании достигшей луны, единственный в мире любительский проект запуска человека в космос CopenhagenSuborbitals из Дании и первый коммерческий стартап Китая(iSpace), который сегодня не сходит с обложек китайских таблоидов.

Первый день конференции будет посвящен некоммерческому космосу: любительским миссиям, открытым космическим конкурсам и космосу в образовании.

В панельной дискуссии представители Беларуси, России и Европы обсудят возможности космических проектов на базе университетов, образовательных центров и открытых инженерно-космических конкурсов.

Известный популяризатор космоса Виталий «Зеленый Кот» Егоров, представит проект миссии к Луне которая даст окончательный ответ на вопрос, были ли там американцы.

SpaceIL, CopenhagenSuborbitals и другие команды со всего мира, прошедшие большой путь, поделятся практическими историями.

Космос — сложная штука, и будет интересно узнать, как маленькие команды решают сложнейшие задачи: люди, техника, финансовые ресурсы, разработка и тестирование, общение с государством. Многие считают, что решить все это в комплексе попросту невозможно, но наши гости успешно это делают.

Второй день конференции будет посвящен коммерческому применению космоса: космическим стартапам, программам сотрудничества с Европой, и возможностям для космических разработок в РБ.

AZO. space от лица европейского космического агентства, расскажут о возможностях бизнес-инкубации и участия Беларуси в европейских космических программах.

Белорусская Федерация Беспилотной Авиации расскажет, как в Беларуси разрабатывать космические технологии не нарушая законы.

iSpace, PlanetLabs, и другие компании, успешно ведущие бизнес в космосе, поделятся своим опытом и возможностях использования своих сервисов.

Agile в космосе, Satellite as Service, выведение попутной нагрузки — нашим гостям есть, что рассказать. И это не теория — это сегодняшняя реальность космической индустрии.

У вас есть уникальная возможность познакомится с выступающими в неформальной обстановке. Мы надеемся, что из этого вырастут новые космические истории Беларуси. До космоса ближе, чем до Вильнюса.