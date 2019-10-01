Хорошего продавца нужно вырастить самим

Источник материала: Ежедневник





23 года работы, более 16 500 сделок на вторичном рынке жилья Минска и пригорода и ни одной оспоренной в суде. Огромное число наград и признание потребителей. В компании понимают: успех начинается с работы линейного персонала.

О том, где найти хорошего специалиста по недвижимости и какими качествами он должен обладать, Татьяна Штолик, менеджер по обучению персонала «ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ».



- Как и у любой компании с историей , у нас есть свои принципы. Они задают вектор движения, помогают сохранить высокий уровень оказания услуг и поддерживать отличное от других восприятие бренда. Если говорить о работе и роли агента, то я бы выделила несколько основных правил:

№1. Хочешь получить хорошего агента – вырасти его сам

- Мы не рассматриваем соискателей с опытом работы в других агентствах недвижимости, а предпочитаем обучать «с нуля». В компании своя система принципов, убеждений, ценностей, и начинающим агентам проще к ним привыкнуть. К нам приходят люди разных профессий, проходят стажировку, адаптируются. Учатся искусству продаж, работе с возражениями, получают знания по наиболее распространенным юридическим вопросам. На этом их обучение не заканчивается. Даже те, кто работает в компании давно, проходят через еженедельные техучебы.

№2. Каждый должен заниматься своим делом

- Разделение зон ответственности – один из важных принципов работы «Твоей столицы». В большинстве компаний агент занимается всем и сразу: поиском покупателя, размещением рекламы, оформлением пакета документов и прочим. Как правило, это мешает ему качественно прорабатывать каждый из этапов, быть одинаково внимательным ко всем своим клиентам. К примеру, для продажи одной совершенно обычной квартиры в среднем нужно сделать 30-40 звонков и 10 показов, а это 20 часов, без учета времени заключения договора о намерениях, сбора информации, передачи квартиры и проведения сделки. А ему еще нужно подумать о том, какие и когда нужно запросить документы, как сделать рекламу яркой и продающей. А ведь у агента должно оставаться время на себя и своих близких. На наш взгляд, чтобы агент был действительно эффективным, а клиент на 100% застрахован от ошибок, каждый должен отвечать за конкретный блок работ, не распыляясь ни на что другое. Поэтому в «Твоей столице» агент отвечал и отвечает за поиск покупателя или объекта недвижимости под запрос, а за юридическую сторону сделки - аттестованные риэлтеры. Рекламой занимаются маркетологи.

№3. Работать должно быть удобно

- Работа агента «Твоей столицы» на 50% проходит в режиме онлайн. Во-первых, это CRM-система - внутренняя база данных, которая заменяет записи в блокнотике: все можно посмотреть в любой момент времени, ничего не забывается и не теряется. Во-вторых, это общение с клиентами посредством онлайн-консультанта или мессенджеров. Ну и в-третьих, эта доступ к аналитике рынка и любой другой информации, которая есть на нашем корпоративном сайте. Без использования информационных технологий агент всегда будет отставать от таких же, как и он, агентов. У него не получится комплексно и в нужный срок оказать услугу клиенту.

- Нельзя сказать, что для работы агентом по недвижимости нужны какие-то особенные качества. Все те же ожидания есть и у других работодателей, а в описаниях совершенно разных вакансий можно найти одинаковые требования. Если в процессе собеседований мы видим, что нужные качества у соискателя недостаточно развиты, а человек хочет и готов много работать, мы используем разные методики, чтобы помочь ему их развить.





№1. Мотивация на успех

- Пожалуй, это одно из ключевых качеств соискателя. Повторюсь, работа агента по недвижимости складывается из нескольких обязательных этапов – многочисленных звонков, переговоров с клиентами, проведения показов. И на каждом из них необходимо стремиться к самому высокому качеству оказываемых услуг. А это невозможно без искренней заинтересованности самого соискателя. Принимая на работу, мы несем ответственность за все действия, совершаемые всеми “новичками”. И в течение первых трех месяцев у каждого из них обязательно есть опытный наставник, готовый в любой момент прийти на помощь. Мы предоставляем все возможности для профессионального роста, но и в ответ ждем от “новичков” высокой мотивации на успех.

№2. Коммуникативные навыки

- Основная часть работы агента - это общение с клиентами. От умения общаться и грамотно доносить свои мысли, порой, зависит успех всей сделки. Сильные коммуникативные навыки делают сотрудников более эффективными и продуктивными. Например, когда вы умеете хорошо общаться и устанавливать контакт с первого раза, это экономит много рабочего времени. Существует много приемов для того, чтобы развить коммуникативные навыки, которые мы используем в нашей школе “новичков”.

№3. Личная организованность

- Грамотное планирование и организация работы - это навык любого успешного человека. В нашей школе для “новичков” мы даем практические рекомендации на тему что нужно делать для того, чтобы свой самый ценный ресурс — время — использовать оптимально. А также как научиться планировать качественно и точно следовать намеченному. Учитывая достаточно свободный график агента по недвижимости , данные навыки позволяют успешно выполнять большой объем работы, что в свою очередь обеспечивает достойное финансовое вознаграждение.





Работа в команде

- Пожалуй, навык командной работы , одно из ключевых отличий работы агентов в «Твоей столице». Мы стараемся сохранить здоровую конкуренцию и при этом научить специалистов всех уровней работать вместе. Отлично в этом помогает Кодекс корпоративной культуры, который разработан и утвержден всем нашим коллективом. Большая часть тех, кто к нам приходит, проникается особенным духом «Твоей столицы» и остается здесь надолго.. На мой взгляд, это о многом говорит.