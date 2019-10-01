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В д. Борисово под Кобрином автомобиль вылетел за пределы трассы М1, перевернулся и упал на бетонный забор
02.10.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 1 октября 2019 года в д. Борисово, под Кобрином.
Автомобиль вылетел за пределы трассы М1, перевернулся и упал на бетонный забор.
О пострадавших пока ничего не сообщается.
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В д. Борисово под Кобрином автомобиль вылетел за пределы трассы М1, перевернулся и упал на бетонный забор
ДТП произошло сегодня, 1 октября 2019 года в д. Борисово, под Кобрином. Автомобиль вылетел за пределы трассы М1, перевернулся и упал на бетонный забор. О...
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