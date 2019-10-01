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Выставка аквариумных рыбок «Аквафорум» будет работать в ТРЦ «Варшавский»
02.10.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Выставка аквариумных рыбок «Аквафорум» будет работать для всех желающих ежедневно со 2 октября по 10 ноября 2019 г. в ТРЦ «Варшавский» г. Брест
Откройте для себя таинственный подводный мир!
Выставка «Аквафорум» - настоящий маленький уголок живой природы. Посетив это место, можно увидеть и познать этот удивительный подводный мир. Глядя на плавающих рыб, как известно, человек успокаивается, улучшается самочувствие и настроение.
В более чем 100 аквариумах вы сможете увидеть и полюбоваться завораживающими подводными жителями, привезёнными с разных частей нашей планеты.
Вас ожидает знакомство с самыми настоящими скатами, кровожадными пираньями, усатыми сомами, пресноводными акулами, африканскими цихлидами невероятных тропических окрасок, и даже с восточной рыбой драконом – арованной, которая, считается символом изобилия и своеобразным талисманом и многими другими не менее интересными представителями аквариумного мира.
Редкие электрические скаты, сказочные золотые рыбки, задиристые петушки, африканские цихлиды, настоящие шедевры природы — жители рек и озер Северной и Южной Америки, Африки, Азии –очаруют вам своим внешним видом и уникальными особенностями! Будут представлены также нано аквариумы, предназначенные для мелких рыбок, раков и креветок. Ощутите неповторимость миниатюрных подводных миров!
Новинка!!! МУРЕНА!!!
NEW!!! КОМФОРТНАЯ РЕЛАКС ЗОНА!
Где вы сможете отдохнуть в тишине и спокойствии со своими близикими людьми после тяжелого рабочего дня, порелаксировать глядя на подводные мира, расслабиться, снять стресс и просто приятно провести время! Внимание!! Назвав на кассе выставки промкод "Весёлый крокодил Гена", вы получаете сладкий подарок, и одновременно релаксируя, можете подсластить себе жизнь!
Вас ожидает:
Для самых маленьких гостей выставки:
Для аквариумистов также будут проведены конкурсы:
— конкурс на лучший аквариумный дизайн;
— конкурс на лучшее фото (рыбок, черепах, амфибий);
— конкурс на лучший стенд (по итогам зрительского голосования).
А те, кто еще подумывает завести рыбок, смогут бесплатно получить консультации у специалистов по уходу за аквариумом и приобрести аквариумных рыбок. (по выходным дням)
Маленький подводный мир в квартире сейчас может позволить себе каждый. Аквариум — не просто модный элемент интерьера, это средство релаксации. Глядя на красочных жителей водных глубин, получаешь эстетическое удовольствие и другие приятные эмоции. Ждем всех желающих познакомиться с подводным миром на выставке!
Адрес выставки: г. Брест ТРЦ «Варшавский», ул. Махновича, 6
Время работы: ежедневно только с 2 октября по 10 ноября 2019 г. с 10.00 до 21.00.
Моб. тел.: +375(29)120-15-00 / 37529 121 00 33
Мы приглашаем:
— аквариумистов для оформления стендов и презентации своих любимых рыбок, черепах, амфибий;
— владельцев личных коллекций статуэток из различных материалов на тему рыбок;
— производителей и поставщиков аквариумов, кормов и сопутствующих товаров.
Информация по поводу участия по телефонам: 8(029)121-00-22 или 8(029)121-00-33.
Цели выставки: общение единомышленников, просветительская работа с населением, популяризация аквариумистики в Беларуси, забота о генофонде аквариумной фауны в стране.
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