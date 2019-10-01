Выставка аквариумных рыбок «Аквафорум» будет работать в ТРЦ «Варшавский»

Источник материала: Виртуальный Брест

Выставка аквариумных рыбок «Аквафорум» будет работать для всех желающих ежедневно со 2 октября по 10 ноября 2019 г. в ТРЦ «Варшавский» г. Брест





Откройте для себя таинственный подводный мир!

Выставка «Аквафорум» - настоящий маленький уголок живой природы. Посетив это место, можно увидеть и познать этот удивительный подводный мир. Глядя на плавающих рыб, как известно, человек успокаивается, улучшается самочувствие и настроение.

В более чем 100 аквариумах вы сможете увидеть и полюбоваться завораживающими подводными жителями, привезёнными с разных частей нашей планеты.

Вас ожидает знакомство с самыми настоящими скатами, кровожадными пираньями, усатыми сомами, пресноводными акулами, африканскими цихлидами невероятных тропических окрасок, и даже с восточной рыбой драконом – арованной, которая, считается символом изобилия и своеобразным талисманом и многими другими не менее интересными представителями аквариумного мира.

Редкие электрические скаты, сказочные золотые рыбки, задиристые петушки, африканские цихлиды, настоящие шедевры природы — жители рек и озер Северной и Южной Америки, Африки, Азии –очаруют вам своим внешним видом и уникальными особенностями! Будут представлены также нано аквариумы, предназначенные для мелких рыбок, раков и креветок. Ощутите неповторимость миниатюрных подводных миров!

Новинка!!! МУРЕНА!!!

NEW!!! КОМФОРТНАЯ РЕЛАКС ЗОНА!

Где вы сможете отдохнуть в тишине и спокойствии со своими близикими людьми после тяжелого рабочего дня, порелаксировать глядя на подводные мира, расслабиться, снять стресс и просто приятно провести время! Внимание!! Назвав на кассе выставки промкод "Весёлый крокодил Гена", вы получаете сладкий подарок, и одновременно релаксируя, можете подсластить себе жизнь!

Вас ожидает:

знакомство с разными видами рыб;

Для самых маленьких гостей выставки:

уголок юного аквариумиста;

творческий уголок;

Для аквариумистов также будут проведены конкурсы:

— конкурс на лучший аквариумный дизайн;

— конкурс на лучшее фото (рыбок, черепах, амфибий);

— конкурс на лучший стенд (по итогам зрительского голосования).

А те, кто еще подумывает завести рыбок, смогут бесплатно получить консультации у специалистов по уходу за аквариумом и приобрести аквариумных рыбок. (по выходным дням)

Маленький подводный мир в квартире сейчас может позволить себе каждый. Аквариум — не просто модный элемент интерьера, это средство релаксации. Глядя на красочных жителей водных глубин, получаешь эстетическое удовольствие и другие приятные эмоции. Ждем всех желающих познакомиться с подводным миром на выставке!

Адрес выставки: г. Брест ТРЦ «Варшавский», ул. Махновича, 6

Время работы: ежедневно только с 2 октября по 10 ноября 2019 г. с 10.00 до 21.00.

Моб. тел.: +375(29)120-15-00 / 37529 121 00 33

Официальный сайт: akvaforum.by



Информация для участников

Мы приглашаем:

— аквариумистов для оформления стендов и презентации своих любимых рыбок, черепах, амфибий;

— владельцев личных коллекций статуэток из различных материалов на тему рыбок;

— производителей и поставщиков аквариумов, кормов и сопутствующих товаров.

Информация по поводу участия по телефонам: 8(029)121-00-22 или 8(029)121-00-33.

Цели выставки: общение единомышленников, просветительская работа с населением, популяризация аквариумистики в Беларуси, забота о генофонде аквариумной фауны в стране.